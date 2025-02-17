نجلة شقيقة ضحية سفاح المعمورة: خالي اختفى بعد لقائه بمحام بشأن بيع منزله

كشفت دينا جمال، نجلة شقيقة محمد إبراهيم، أحد ضحايا ما يُعرف بـ"سفاح المعمورة"، تفاصيل اختفاء خالها قبل العثور عليه مقتولًا، مشيرة إلى أن المحامي الذي تعامل معه مؤخرًا كان آخر شخص تواصل معه.

وأوضحت جمال، خلال مداخلتها في برنامج حضرة المواطن المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن خالها تعرف على المحامي نصر الدين السيد في المحكمة، حيث عرض عليه مساعدته في إيجاد مشترٍ لمنزله الواقع في شارع الملك بالإسكندرية، وكان يتردد عليه باستمرار قبل اختفائه.

وأضافت أن خالها تلقى اتصالًا من المحامي، يخبره بأنه وجد زبائن محتملين للمنزل، طالبًا منه إحضار عقد الملكية لمناقشة الصفقة. وأشارت إلى أن خالها أخبر والدتها قبل مغادرته أنه سيذهب لمقابلة المحامي، ووعده بمبلغ 50 ألف جنيه في حال تمكن من بيع العقار.

وأكدت دينا جمال أن العائلة بدأت تشعر بالقلق بعد يومين من اختفائه، حيث لم يكن يرد على اتصالات ابنته أو شقيقته، ما أثار الشكوك حول مصيره، خاصة مع عدم عودته إلى منزله، في ظل انشغال ابنه بالعمل وغيابه المستمر عن المنزل.