خليفة ريا وسكينة … اعترافات سفــ.ــاح المعمورة تكشف عن مفاجآت

"سفاح المعمورة" في الإسكندرية .. تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما احدثت قصته صدى واسع على المنصات، حيث ثام بقتل السيدات ودفنهم أسفل غرف لشقق كان يستأجرها خصيصا في الطابق الأرضي لأغرضه الإجرامية.

أثار سفاح المعمورة في الإسكندرية الرعب بعد اكتشاف جثة جديدة بمنطقة العصافرة حيث وصل عدد الجثث 4 داخل الشقق السكنية التي استأجرها محامي الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة.

تصدرت جرائم المتهم الذي أصبح معروفاً بلقب «سفاح المعمورة» اهتمامات وسائل الإعلام، بعد بلاغ قاد الشرطة المصرية لجثة رابعة من ضحاياه، اتبع نفس النمط في التخلص من جثث ضحاياه، عن طريق دفنها في إحدى غرف مسكنه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.