قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسيم يوسف عن رحلته مع مرض السرطان: حرب نفسية صعبة
ما هي المعوذات التي تقرأ قبل النوم؟.. 15 آية تحميك من أذى الجن والشياطين
ملتقى الأزهر للتفسير: الماء سر الحياة في خطاب القرآن الكريم
ترامب: الأمر منوط بإسرائيل بشأن التعامل مع حماس لكن بعد التشاور معي
3 آيات لمن غلبته الديون الكثيرة.. اقرأها بيقين يأتيك الفرج عاجلا
أحمد سيد زيزو: فخور بترشيحي لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا رغم عدم فوزي بها
ترامب: قد ألتقي ببوتين قريبا جدا لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
نشرة الفن: «رامز إيلون مصر» في رمضان 2025.. والقائمة الكاملة لجوائز البافتا
أحمد سيد زيزو يكشف سر لقبه وقصة ارتباطه بزوجته
ترامب: سأسمح لأوروبا بشراء أسلحة أمريكية لدعم أوكرانيا
ترامب: زيلينسكي سيكون جزءًا من مفاوضات السلام
مصر ولبنان.. دعم متواصل واستراتيجية إقليمية ثابتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف.. وزير الأوقاف يبحث مع مدير المديرية.. والمحافظ يواصل متابعته لسير المنظومة التعليمية في الفصل الدراسي الثاني

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

وزير الأوقاف يبحث مع مدير مديرية بني سويف سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي
اجتمع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مع الدكتور عبدالرحمن نصار، مدير مديرية أوقاف بني سويف، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، والدكتور عبدالله حسن؛ مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة الأداء في المديريات المختلفة، بهدف تعزيز الانضباط الإداري والدعوي، والتعرف على التحديات الميدانية، ووضع الحلول المناسبة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

محافظ بني سويف يواصل متابعته لسير المنظومة التعليمية في الفصل الدراسي الثاني
واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، حيث تفقد "صباح اليوم "مدرسة علية رشدي الإعدادية بنات التابعة لإدارة تعليم بني سويف، للاطمئنان على انتظام الدراسة خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025، والتأكد من توفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

رافق المحافظ خلال جولته،الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، حيث كان في استقبالهم عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة.

اختيار دكتورة بجامعة بني سويف في إعداد دليل للمسئولية الاجتماعية الدينية بلبنان

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،اختيار الدكتورة صفاء ابراهيم محمد عبدالغني بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة  في إعداد دليل المسئولية الاجتماعية الدينية في خدمة الخير العام بدولة لبنان، ويعد الدليل الأول من نوعه بالمنطقة العربية، الصادر عن معهد المواطنة وإدارة التنوع.
وأوضح الدكتور منصور، أن الدليل يقدم إطارًا واضحًا لأفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية الدينية، مما يسهم في تعزيز دور الدين في خدمة المجتمع والتصدي للتحديات المعاصرة.
 

بني سويف الفشن أوقاف بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

زيادة المعاشات رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

زيادة المعاشات.. مدبولي يعلن رسميًا موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

الملكة رانيا تعلن عن وصول حفيد جديد| صور

عيار 21 يودع 4000 جنيه| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية

عيار 21 يودع 4000 جنيه| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في رمضان .. التعليم تحسم الجدل

جانب من اجتماع المعلمين اليوم

8000 جنيه زيادة.. هدية كبرى للمعلمين من النقابة العامة

المرتبات

زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ

معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه قبل أول الشهر من البريد؟

معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه من البريد قبل الموعد المحدد؟

ترشيحاتنا

سيارات تويوتا والوقود الهيدروجيني

تويوتا والجيل الثالث من خلايا الوقود الهيدروجينية.. مدى أكبر وسعر أقل

آيفون

أفضل هواتف آيفون على الإطلاق .. نظرة شاملة على الإصدارات المميزة

جيلي باندينو

أصغر عربية مستعملة موديل 2010 .. فبريكا بـ 190 ألف جنيه

بالصور

مي عمر تخطف الأنظار بملابس كاجوال| صور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إبرام نشأت: أقدر أصنف أسماء جلال نجمة إغراء عشان وضعت نفسها في المنطقة دي .. فيديو

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي
إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي
إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

Conclave الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز البافتا البريطانية لعام 2025

البافتا
البافتا
البافتا

محافظ الشرقية يشهد إطلاق صندوق "تحيا مصر" قوافل أبواب الخير خلال شهر رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اعترافات سفــ.ــاح المعمورة

خليفة ريا وسكينة … اعترافات سفــ.ــاح المعمورة تكشف عن مفاجآت

بوسي

قصة جديدة .. المطربة بوسي تحير الجمهور بعد احتفالها بعيد الحب

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

إبرام نشأت: أقدر أصنف أسماء جلال نجمة إغراء عشان وضعت نفسها في المنطقة دي .. فيديو

عصام صاصا

غيبنا وغاب الإبداع.. عصام صاصا يطرح أحدث أغانيه بعد خروجه من السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد