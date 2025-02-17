أخبار بني سويف.. وزير الأوقاف يبحث مع مدير المديرية.. والمحافظ يواصل متابعته لسير المنظومة التعليمية في الفصل الدراسي الثاني

وزير الأوقاف يبحث مع مدير مديرية بني سويف سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي

اجتمع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مع الدكتور عبدالرحمن نصار، مدير مديرية أوقاف بني سويف، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، والدكتور عبدالله حسن؛ مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة الأداء في المديريات المختلفة، بهدف تعزيز الانضباط الإداري والدعوي، والتعرف على التحديات الميدانية، ووضع الحلول المناسبة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

محافظ بني سويف يواصل متابعته لسير المنظومة التعليمية في الفصل الدراسي الثاني

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، حيث تفقد "صباح اليوم "مدرسة علية رشدي الإعدادية بنات التابعة لإدارة تعليم بني سويف، للاطمئنان على انتظام الدراسة خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025، والتأكد من توفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

رافق المحافظ خلال جولته،الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، حيث كان في استقبالهم عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة.

اختيار دكتورة بجامعة بني سويف في إعداد دليل للمسئولية الاجتماعية الدينية بلبنان

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،اختيار الدكتورة صفاء ابراهيم محمد عبدالغني بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في إعداد دليل المسئولية الاجتماعية الدينية في خدمة الخير العام بدولة لبنان، ويعد الدليل الأول من نوعه بالمنطقة العربية، الصادر عن معهد المواطنة وإدارة التنوع.

وأوضح الدكتور منصور، أن الدليل يقدم إطارًا واضحًا لأفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية الدينية، مما يسهم في تعزيز دور الدين في خدمة المجتمع والتصدي للتحديات المعاصرة.

