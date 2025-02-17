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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ندوة تثقيفية للهيئة الوطنية للانتخابات بنادي جزيرة الورد.. صور

ندوة تثقيفية لـ الهيئة الوطنية للانتخابات بنادي جزيرة الورد.. التفاصيل بالصور
ندوة تثقيفية لـ الهيئة الوطنية للانتخابات بنادي جزيرة الورد.. التفاصيل بالصور
إسلام دياب

نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاحد ندوة تثقيفية بمقر نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة للتعاون المشترك بين الجانبين بهدف نشر التوعية  والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، والذي يمثل دورا أصيلا للهيئة  بحكم الدستور والقانون، وتحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة بغية توصيل رسالتها في هذا الشأن  لأكبر قدر ممكن من المواطنين علي اختلاف ثقافتهم و شرائحهم العمرية.

      أقيمت الندوة بحضور المستشار محمود عبد الواحد عضو مجلس الادارة والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي،  والقاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق نواب مدير الجهاز التنفيذي.

      وقدم القاضي احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عرضا تقديميا عن الهيئة تناول خلاله نشأتها و تشكيلها و طبيعة عملها وآليات عملها بالانتخابات والاستفتاءات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما يخص المصريين بالخارج ، كما استعرض خلاله الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ  نشأتها.

       وقام القاضي  شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي بمحاكاة تفاعلية بالاشتراك مع احد الحاضرين بغرض تبسيط فكرة الثقافة الانتخابية ودور الهيئة خلال الاستحقاقات المختلفة وطرق التواصل مع الهيئة والاستعلام عن اللجان الانتخابية .

   وحرص فريق العمل على تلقي أسئلة واستفسارات المشاركين بالندوة  والإجابة عليها والتفاعل معهم خلال المناقشات عن دور الهيئة في ادارة  الاستحقاقات الانتخابية ، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

الوطنية للانتخابات محافظة الدقهلية الهيئة الوطنية للانتخابات ندوة تثقيفية نادي جزيرة الورد

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