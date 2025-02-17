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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل مافن البرتقال بأسهل الخطوات

طريقة عمل مافن البرتقال
طريقة عمل مافن البرتقال
هاجر هانئ

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي مقدمة برنامج العزومة على قنوات بانوراما - PNC Food، طريقة عمل مافن البرتقال.

مقادير مافن البرتقال

2 كوب دقيق
3/4 كوب سكر
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
باكو فانيليا بالبرتقال دريم
3بيض
كوب حليب
ربع كوب زيت
ربع كوب زبدة ذائبة
ملعقة صغيرة خل
رشة ملح


طريقة تحضير مافن البرتقال


في بولة ضعي البيض والسكر والفانيليا بالبرتقال دريم و رشة الملح واقوم بخفقهم جيدا في الخلاط او بالمضرب خفق جيد حتى يصبح الخليط فاتح ثم اضافة الحليب ونخفق والزيت والزبدة نضعهم بالتدريج واقوم بخلطهم جمعا معا. 

قومي باضافة الدقيق والبيكينج بودر ثم خلط المكونات كلها وإضافة الخليط إلى قوالب الكاب كيك، ثم ندخلهم فرن ساخن علي درجة حرارة 170علي شبكة الفرن لمدة 15 دقيقة وإخراجها واختبارها وتقديمها وبالهنا والشفا.


 

مافن البرتقال طريقة عمل مافن البرتقال مقادير مافن البرتقال

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