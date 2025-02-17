طريقة عمل مافن البرتقال بأسهل الخطوات

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي مقدمة برنامج العزومة على قنوات بانوراما - PNC Food، طريقة عمل مافن البرتقال.

مقادير مافن البرتقال

2 كوب دقيق

3/4 كوب سكر

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

باكو فانيليا بالبرتقال دريم

3بيض

كوب حليب

ربع كوب زيت

ربع كوب زبدة ذائبة

ملعقة صغيرة خل

رشة ملح



طريقة تحضير مافن البرتقال



في بولة ضعي البيض والسكر والفانيليا بالبرتقال دريم و رشة الملح واقوم بخفقهم جيدا في الخلاط او بالمضرب خفق جيد حتى يصبح الخليط فاتح ثم اضافة الحليب ونخفق والزيت والزبدة نضعهم بالتدريج واقوم بخلطهم جمعا معا.

قومي باضافة الدقيق والبيكينج بودر ثم خلط المكونات كلها وإضافة الخليط إلى قوالب الكاب كيك، ثم ندخلهم فرن ساخن علي درجة حرارة 170علي شبكة الفرن لمدة 15 دقيقة وإخراجها واختبارها وتقديمها وبالهنا والشفا.



