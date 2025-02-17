كواليس جلسة محمد رمضان مع معلول في حضور كولر

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، كواليس جلسته مع الدولي التونسي علي معلول، لإخطاره بقرار قيده في قائمة الفريق.

وقال رمضان، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "احترم علي معلول، وهو لاعب ممتع، وهو مثل نجلي، ولم أخذ موقف ضده، وعند توقيع عقوبة على لاعب، والنادي أخد حقه الموضع ينتهي، وأنا من أبلغته بقيده في الفريق، والإصابة التي تعرض لها صعبة بالنسبة لسنه، وعودته ستأخذ وقت ولكنه سليم حاليًا بنسبة 100%".

وتابع: "أكدت لمعلول أن تاريخه كبير في النادي، ولا يصح أن يفعل أزمات في الفريق بعد استمراره، وهو أكده أنه لن يفعل هذا، واستدعينا كولر وأكد له نفس الكلام، وهو لم يأخذ موقف ضده".

وأردف: "كان هناك مفاوضات مع صفقة أجنبيه وبعد فشل الأمر تم الاستقرار على قيد معلول، وقيده قرار إدارة كولر رحب بالأمر، وجلس معه قبل قيده وهو يريد مصلحته ولا أحد يتدخل في عمل كولر سواء في التشكيل أو التغييرات".

وأضاف: "أي عمل جماعي لا يجب أن يكون في أكثر من رئيس، وهناك العديد من المواقف كولر يأخد رأي الجهاز المعاون، وهو مجتهد جدًا، ويتابع الفرق المنافسة ويتعب في عمله".

وعن تصريحات مترجم كولر السابق قال:" لا تعليق.. ولا أعرف لماذا خرج بتلك التصريحات وما الهدف منها، ولم تحدث أي أزمة مع كولر في ملف الصفقات والدليل أن الجميع شارك".

وعن ابتعاد الخطيب عن النادي قال:" الخطيب يرهق نفسه كثيرا في العمل، والإرهاق المبالغ لا يناسب سنه ولا حالته الصحية، وكان يتعرض لضغط شديد في آخر 3 شهور، والوقت الحالي مناسب لحصوله على فترة راحة، خاصة وأنه لا يوجد ملفات هامة لحسمها".

وعن تفكيره في الرحيل في وقت سابق، قال:" كنت حابب أن أمارس منصب المدير الرياضي بالكامل، وكانت هناك أفكار كنت أريد تنفيذها، والبعض قال أنني شخص قديم، وأنا إداري وامتلك مواصفقات شخصية وهذا ليس له علاقة بالزمن".

وعن مباراة القمة، قال: "مباراة القمة لها حسابات خاصة، وفي النهاية هي مباراة بـ 3 نقاط، ولا يوجد مباراة سهلة ومباراة صعبة، ويكون سهل عندما نكون مركزين".

وأتم محمد رمضان تصريحاته قائلا: "في الفترة القادمة تركيزي سيكون في بناء الهيكل الإداري للنادي، وسيكون هناك فيرق عمل في الإسكاوتنج والتعاقدات وبدأت في الجلوس مع أشخاص وأقارن بينهم، وهناك تطور في القطاع حاليًا، واستاد الأهلي حلم للأهلي ولمصر كلها وان شاء الله الجمهور يكون سعيد بيه".