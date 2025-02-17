محافظة دمياط: ندعو جميع المواطنين إلى التعاون مع لجنة الإصحاح البيئي

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة الاصحاح البيئي بالمحافظة، في إطار حرص المحافظة على تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين من خلال توفير ركائز البيئة النظيفة والتعامل مع أى مخالفات بيئية أولاً بأول، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري المديرات والادارات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة.

واستعرضت "نائب المحافظ" خلال الاجتماع آخر التطورات والمستجدات في هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة كل مواطن في المحافظة، كما تم استعراض شامل لأعمال لجنة الإصحاح البيئي، ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه اللجنة، ووضع خطط عمل مستقبلية لتطوير وتحسين منظومة الإصحاح البيئي، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لانجاح هذه المنظومة.

وأوضحت المهندسة شيماء الصديق، أن "الإصحاح البيئي هو مسؤولية جماعية، وعلينا جميعاً أن نعمل معاً لتحقيق أهدافنا في هذا المجال. نحن حريصون على توفير بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين، وسنعمل بكل جدية لتحقيق هذه الغاية".

كما يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة الإصحاح البيئي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال، وشددت "نائب المحافظ" على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان توفير بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين.

وشهد الاجتماع عرض الجهود المبذوله من كافة الجهات حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاقد مع الجهات الحكومية والخدمية لتطهير خزانات مياه الشرب بصفه دورية حفاظا علي جودة المياه و تم مناقشه ماتم بالحمله المكبره للمخلفات والتي ستستمر لتصل لكافه مراكز ومدن المحافظة وتم مناقشه ماتم بشأن تطعيم الكلاب واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن اماكن تجمع الكلاب ومناقشة ردم البرك والمستنقعات حفاظا علي الصحة العامة وعدم تناقل الامراض

كما دعت "نائب محافظ دمياط" جميع المواطنين إلى التعاون مع لجنة الإصحاح البيئي، والإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تتعلق بالصحة العامة والبيئة. وتؤكد المحافظة على أهمية مشاركة المواطنين في الحفاظ على البيئة، وتطوير منظومة الإصحاح البيئي في المحافظة.