زيزو: شعرت بالصدمة لأنني حضرت حفل الكاف

تحدث أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك، عن شعوره بالصدمة بعد عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية خلال حفل جوائز الكاف، رغم توقعاته الكبيرة بالحصول عليها.

وقال زيزو: “كنت مقتنعًا تمامًا أنني سأفوز بالجائزة، خاصة أن الزمالك كان قد توج ببطولتي الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي، وكنت أكثر اللاعبين مساهمة بين المرشحين. جميع المؤشرات كانت تؤكد أنني الأقرب للفوز”.

وأضاف: “وصلتني تأكيدات من أشخاص أثق فيهم – ليس من الكاف بالطبع – بأن الجائزة ستكون من نصيبي، وهو ما جعلني أستعد نفسيًا للفوز بها. لكن المفاجأة كانت عندما أعلنوا فوز حارس صن داونز بجائزتي أفضل حارس وأفضل لاعب داخل القارة. لم أكن أتوقع ذلك، وشعرت بالصدمة لأنني حضرت الحفل بناءً على توقعات شبه مؤكدة”.

وعن موقفه من الجائزة، أكد زيزو أن الأمر لم يكن شخصيًا بالنسبة له، قائلاً: “لم يكن يهمني الحصول على الجائزة لنفسي فقط، بل كنت أطمح للفوز بها من أجل الزمالك. كنت أتمنى أن يُقال إن لاعبًا من الزمالك حقق هذا الإنجاز لأول مرة، لكن في النهاية، هذا لم يحدث”.

وأتم حديثه قائلاً: “في النهاية، الجائزة ليست كل شيء، وسأظل أعمل بجد لتحقيق المزيد من النجاحات مع الزمالك وإثبات جدارتي على أرض الملعب”.