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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حقق 4 أرقام قياسية.. محمد صلاح يواصل التألق في ليفربول بهذا الهدف

حقق 4 أرقام قياسية.. محمد صلاح يواصل تألقه في ليفربول بهذا الهدف
حقق 4 أرقام قياسية.. محمد صلاح يواصل تألقه في ليفربول بهذا الهدف
ولاء خنيزي

يواصل النجم العالمي، محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، هوايته المفضلة في تحقيق الأرقام القياسية والتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد إحرازه هدفًا خلال مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون، على ملعب أنفيلد، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024 -2025، حيث انتهت بفوز ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ليعزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري. 

صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

بعدما استطاع اللاعب المصري محمد صلاح إحراز هدف في مرمى وولفرهامبتون من ركلة الجزاء وذلك في الدقيقة الـ 37 من عمر اللقاء، ارتفع رصيد صلاح من الأهداف إلى 23 هدف هذا الموسم، ليواصل احتفاظه بصدارته بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، متفوقًا على إيرليمج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، والذي يمتلك 19 هدف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

صلاح في المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي

يواصل محمد صلاح التألق مع فريقه الانجليزي ليفربول، ليرفع رصيده التهديفي إلى 180 هدفًا في البريميرليج، ويعزز تمسكه بالمركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، وبهذا الهدف يقلص (صلاح) الفارق بينه وبين الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، صاحب المركز الخامس، إلى 4 أهداف فقط، كما يقلص الفارق إلى 7 أهداف فقط عن الإنجليزي أندي كول، صاحب المركز الرابع.

أرقام حققها محمد صلاح في مباراة أمس

حقق الجناح المصري محمد صلاح 4 أرقام في مباراة أمس وهم كالتالي:

  • بعد هدفه في مباراة أمس، تعادل اللاعب المصري محمد صلاح مع أسطورة كرة القدم الإنجليزية واين روني، كأكثر لاعب يسجل على ملعب فريقه، حيث وصل عدد تسجيل الأهداف إلى (101) هدف على ملعب الأنفليد.
  • تساوى محمد صلاح مع اللاعب ستيفن جيرارد كونه أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل من ركلات ترجيح، حيث وصل عدد ركلات الترجيح المُسجلة إلى (32) ركلة ترجيحية.
  • يحتاج محمد صلاح إلى 4 أهداف فقط لكي يتخطى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، ويصبح الهداف الأجنبي التاريخي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
  • بعد إحراز صلاح هدفه في مرمى وولفرهامبتون، ارتفع رصيده من الأهداف إلى 23 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024 – 2025.
الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز

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