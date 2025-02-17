قاضية تمنع نتنياهو من الكلام أثناء محاكمته

أكدت صحيفة صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائلية، أن إحدى القاضيات أمرت نتنياهو بالجلوس ، ولم تسمح له بالإدلاء بتصريحات خلال محاكمته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.



ومثل رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أمام المحكمة المركزية بتل أبيب بالجلسة العاشرة للاستماع لأقواله ، بالاتهامات الموجهة ضده بما يتعلق بالفساد، وسط شجارات شهدها مطلع الجلسة.

وأكد موقع واللا ، أن محاكمة نتنياهو شهدت صراخا في بدايتها، فيما احتج الدفاع بسبب استمرار الجلسات لوقت طويل، إذ يطالب رئيس الوزراء بجلسات قصيرة متذرعا بالضرورات الأمنية نتيجة الحرب في غزة، التي لم تعلن سلطات الاحتلال نهايتها.

ولم يوضح الموقع الأسباب التي أدت لاندلاع الشجار في بداية الجلسة العاشرة لمحاكمة رئيس الوزراء.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن القاضية أمرت نتنياهو بالجلوس ساكنا ولم تسمح له بالإدلاء بتصريحات خلال محاكمته، مضيفا أن رئيس الوزراء رد عليها بأنه "متفاجئ جدا" من سلوكها.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.