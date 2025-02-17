قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 ملايين جنيه .. الداخلية تواصل ضرباتها الموجعة لمافيا العملة
تخفيضات 30%.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل رمضان| فيديو
عكس ما تعتقدون.. سلوت للجماهير: نعاني ضغوطا كثيرة رغم غزارة أهداف صلاح
قاضية تمنع نتنياهو من الكلام أثناء محاكمته
«الوزراء»: 1300 فرع مجمعات استهلاكية وسلاسل كبرى في معرض أهلا رمضان 2025
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الرياض ضمن جولته بالشرق الأوسط
أدعية تفتح باب الرزق من القرآن والسنة.. رددها في كل وقت
تحرك عاجل من التعليم لتنمية القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية
إحالة 18 من العاملين بهيئة الأوقاف للمحاكمة بسبب حدائق الخديوي إسماعيل
لاتنخدعوا.. تحذيرات من سقوط الأمطار خلال ساعات على تلك المناطق
حماس: بيان القمة الإفريقية يعكس تضامن القارة مع الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال
لجذب الاستثمارات للقطاع.. ماهي خطة وزارة الزراعة الفترة المقبلة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قاضية تمنع نتنياهو من الكلام أثناء محاكمته

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

أكدت صحيفة صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائلية، أن إحدى القاضيات أمرت نتنياهو بالجلوس ، ولم تسمح له بالإدلاء بتصريحات خلال محاكمته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.


ومثل رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أمام المحكمة المركزية بتل أبيب بالجلسة العاشرة للاستماع لأقواله ، بالاتهامات الموجهة ضده بما يتعلق بالفساد، وسط شجارات شهدها مطلع الجلسة.

وأكد موقع واللا ، أن محاكمة نتنياهو شهدت صراخا في بدايتها، فيما احتج الدفاع بسبب استمرار الجلسات لوقت طويل، إذ يطالب رئيس الوزراء بجلسات قصيرة متذرعا بالضرورات الأمنية نتيجة الحرب في غزة، التي لم تعلن سلطات الاحتلال نهايتها.

ولم يوضح الموقع الأسباب التي أدت لاندلاع الشجار في بداية الجلسة العاشرة لمحاكمة رئيس الوزراء.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن القاضية أمرت نتنياهو بالجلوس ساكنا ولم تسمح له بالإدلاء بتصريحات خلال محاكمته، مضيفا أن رئيس الوزراء رد عليها بأنه "متفاجئ جدا" من سلوكها.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات الاسرائلية اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 16 -2-2025 .. آخر تحديث

سلع غذائية - ارشيفية

تخفيضات ضخمة.. الفراخ بـ 120.. واللحمة بـ 185 |اعرف المكان

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. وثمن البيض بالأسواق

أسعار الدولار اليوم

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 16 -2 -2025

الأرصاد : أمطار خفيفة تضرب هذه المد

الأرصاد : أمطار خفيفة تضرب هذه المدن .. وتحذير من رياح مثيرة للأتربة

مشغولات ذهبية

أبيع ولا أشتري.. ماذا سيحدث في سعر الذهب؟

3 آيات لمن غلبته الديون

3 آيات لمن غلبته الديون الكثيرة.. اقرأها بيقين يأتيك الفرج عاجلا

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الانجليزي

ليفربول يتربع على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي

برشلونة

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو والتشكيل المتوقع في الدوري الإسباني

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القرفة قبل العلاقة الزوجية؟

القرفة
القرفة
القرفة

٥٠ قطعة بكوب دقيق.. طريقة عمل سبرينج رول في ١٠ دقائق

سبرينج رول
سبرينج رول
سبرينج رول

هيدي كرم تثير الجدل بفستان جريء

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

تنظيف المقابر من الأعمال

"ملابس داخلية وأسماء الناس مكتوبة.. مفاجآت داخل القبور بالمنوفية"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد