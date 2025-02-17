جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول حماس العسكري في لبنان محمد شاهين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن تنفيذ غارة جوية استهدفت مركبة في مدينة صيدا اللبنانية، زاعماً أنها أسفرت عن اغتيال محمد شاهين، المسؤول العسكري لحركة حماس في لبنان.

وقال الجيش في بيان له إنه تم اغتيال شاهين الذي كان متورطًا في عمليات إطلاق صواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، زعمت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن مسؤولاً كبيراً في حركة حماس قد تم اغتياله في مدينة صيدا بجنوب لبنان.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، فقد ادعت مصادر أمنية أن هذا الاغتيال كان موجهًا ضد أحد الشخصيات البارزة في الحركة التي كانت تخطط لشن هجوم ضد أهداف إسرائيلية.

من جهتها، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن الغارة الجوية التي استهدفت صيدا كانت تستهدف مسؤولاً في حركة حماس، فيما أشار مصدر آخر إلى أن الهجوم استهدف عنصرًا كبيرًا في البنية التحتية لحركة حماس في لبنان.

وفي وقت متزامن مع وقوع الاغتيال في لبنان، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مظروفًا قد وصل إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أثناء شهادته، حيث طلب استراحة عاجلة ومنح 10 دقائق قبل استكمال أدائه للشهادة.