نيمار يعلق على تسجيل هدفه الأول مع سانتوس بعد 16 شهرًا

أعرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن سعادته بالعودة إلى التهديف، بعدما قاد فريقه سانتوس للفوز (3-1) على أجوا سانتا، مساء أمس، الأحد، في لقاء شهد تسجيله هدفه الأول منذ 16 شهرًا.

وكان نيمار، الذي غادر الهلال السعودي بعد غياب طويل بسبب الإصابة، قد عاد إلى صفوف ناديه السابق سانتوس، حيث استقبله الفريق والجماهير بحفاوة.

وبعد المباراة، قال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا للصحفيين: "أنا سعيد باللعب مجددًا، وأشعر أنني أتحسن".

وأضاف نيمار، الذي لا يزال يحمل لقب أغلى لاعب في العالم بقيمة 232 مليون دولار: "كنت متحمسًا للغاية لهز الشباك، وأهدي هذا الهدف لجماهير سانتوس وعائلتي".

وتأتي عودة نيمار إلى سانتوس بعد رحلة احترافية حافلة قادته إلى برشلونة ثم باريس سان جيرمان وأخيرًا الهلال السعودي، قبل أن تبعده الإصابة لفترة طويلة عن الملاعب.

ويأمل النجم البرازيلي في استعادة مستواه المعهود وقيادة سانتوس لتحقيق النجاحات، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من الجماهير والنادي.