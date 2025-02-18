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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تصدق.. أسباب الإصابة بالزغطة وطرق التخلص منها

الزغطه
الزغطه
نهى هجرس

غالبًا ما تكون الزغطة مجرد إزعاج، قد تحدث الزغطة العشوائية إذا تناولت الطعام بسرعة كبيرة أو شربت المشروبات الغازية، لكن بعض الحالات الطبية والأدوية والجراحات يمكن أن تسبب الزغطة التي تستمر لأيام أو أسابيع أو أكثر، في مثل هذه الحالات، قد تحتاج إلى علاج للمساعدة في التخلص من الفواق وإدارة السبب الكامن وراءه.

الزغطة عبارة عن تقلصات متكررة في الحجاب الحاجز، الحجاب الحاجز عبارة عن عضلة رفيعة على شكل قبة تفصل الصدر عن البطن، يتحرك الحجاب الحاجز إلى الأسفل عند الشهيق وإلى الأعلى عند الزفير.

ما هي أسباب الزغطة؟

تحدث الزغطة عندما يهيج شيء ما الأعصاب التي تسبب انقباض الحجاب الحاجز، تشكل هذه الأعصاب، بما في ذلك العصب المبهم والعصب الحجابي ، مسارًا يطلق عليه الخبراء قوسًا منعكسًا، تدير الأقواس المنعكسة الوظائف اللاإرادية لجسمك، هذه هي العمليات التي لا تتحكم فيها بوعي (مثل التنفس والهضم ومعدل ضربات القلب)، يمكن أن يؤدي تهيج الأعصاب التي تتحكم في الحجاب الحاجز إلى انقباضه فجأة.

علاج الزغطة

لم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية إيقاف الزغطة الذي يحدث بشكل عشوائي، ولم يتوصل الخبراء إلى علاج للزغطة، ولكن الزغطة المؤقتة عادة ما تختفي من تلقاء نفسها دون أن تفعل أي شيء لإيقافها.

ومع ذلك، قد تشعر بالانزعاج الشديد لدرجة أنك ترغب في تجربة علاج منزلي، تشير الأدلة القصصية إلى أن بعض العلاجات المنزلية قد تساعد عن طريق تحفيز العصب المبهم أو زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في رئتيك.

لمحاولة التخلص من الفواق المؤقت المزعج، يمكنك:

احبس أنفاسك لفترة وجيزة.
اشرب الماء البارد.
اضغط على عينيك.
اسحب لسانك.
قضمة في الليمون.
تنفس في كيس ورقي (وليس كيس بلاستيكي).
تناول ملعقة من السكر.
اشرب أو مضمض بالماء المثلج.

الزغطه اسباب الزغطه علاج الزغطه

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