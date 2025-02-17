وكيل شباب كفر الشيخ يكرم 25 فائزًا في المسابقة الفنية للرسم الحر | صور

كرَّم الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فى ختام المسابقة 25 فائزًا بالمسابقة الفنية مشيدًا بالمستوى الفني للمشاركين من النشء .

وأكد أن المسابقات الإبداعية للطفل تمنحه الفرصة للتعبير عن مواهبه الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء دون توجيه أو تحجيم لإبداعه، لافتاً إلى أن الورش الفنية مناخ مناسب للاطلاع على الخطوط الفنية الأحدث.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المسابقة الفنية في الرسم الحر بقاعة التعليم المدنى بالمديرية، اليوم الإثنين بمشاركة 75 طليعًا من أعضاء مراكز الشباب الصاعدة والممثلة للإدارات الفرعية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى واللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ.

جاء تكريم أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ الفائزين بالمسابقة الفنية بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، تحكيم وتنظيم المسابقة من إعداد نجلاء عبد الحميد، ممدوح عباس، هالة السيد فتوح، د. غادة الروينى ودينا البلقاسى، فريق عمل إدارة تنمية النشء.