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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل باذنجان بالخل والثوم

باذنجان
باذنجان
نهى هجرس

يعتبر الباذنجان بالخل والثوم من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الباذنجان بالخل والثوم بوصفة بسيطة ومميزة .

وإليكِ طريقة بسيطة ولذيذة لعمل الباذنجان بالخل والثوم:

مكونات الباذنجان بالخل والثوم 

4 حبات باذنجان متوسطة الحجم

4 فصوص ثوم مهروس

1/2 كوب خل أبيض

1/4 كوب زيت زيتون

1/2 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

عصير ليمونة واحدة (اختياري)

رشة من الفلفل الأسود

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)
 

طريقة تحضير الباذنجان بالخل والثوم 

اغسلي الباذنجان جيدًا ثم قطعيه إلى شرائح سميكة أو مكعبات حسب الرغبة.

قومي برش ملح على شرائح الباذنجان واتركيها لمدة 30 دقيقة لتتخلص من السوائل الزائدة، ثم اشطفيها جيدًا بالماء البارد وجففيها باستخدام ورق المطبخ.

سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، ثم اقلي الباذنجان حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا. .

في وعاء صغير، امزجي الخل، الماء، الثوم المهروس، السكر، الملح، وعصير الليمون 

ضيفي رشة من الفلفل الأسود وقلبي المكونات جيدًا حتى يذوب السكر والملح تمامًا

في وعاء كبير، ضعي الباذنجان المقلي واسكبي فوقه خليط الخل والثوم.

اخلطي المكونات بلطف حتى تتغلف قطع الباذنجان بالصوص.

اتركي الباذنجان لمدة 1-2 ساعة في الثلاجة حتى يتشرب الصوص ويتخلل جيدًا.

طريقة عمل الباذنجان المخلل باذنجان باذنجان مخلل

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