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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأجيل محاكمة عامل أنهى بالاشتراك مع آخرين حياة شخص بالخانكة

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بتأجيل محاكمة عامل طلاء معادن لاتهامه هو وآخرون مجهولون لقتلهم شخص بعدة طعنات بأسلحة بيضاء، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة الـقليوبية، اليوم الثالث من دور شهر مايو للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
إحالت النيابة العامة المتهم:- "سامي أ ع" ٣٠ سنة طلاء معادن ومقيم خليل محمد عبد السلام الشرابية القاهرة وله عنوان آخر يقيم أبو عباد الجبل الأصفر، في القضية رقم ۲۱۷۹٥ لسنة ۲۰۰۹ ج الخانكة، والمقيدة برقم ٢٥٣٦ لصفة ۲۰۰۹ كلي شمال بنها، لانه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل هو وآخرون مجهولون المجني عليه سامح أحمد صالح مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدا الأول لذلك سلاح أبيض ( مطواة ) والثاني ( سنجة ) وتربصا له في المكان الذي أيقنوا مروره منه وما أن ظفروا به حتى انهال عليه الأول بعدة طعنات بالمطواة والثاني بالسنجة قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بدون ترخيص أسلحة بيضاء (مطواه - سنجة ) على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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