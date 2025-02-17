الرئيس السيسي يتفقد أجنحة مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025»

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يعرض تفقد الرئيس السيسي أجنحة مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

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وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وتنطلق الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"، وتنظم وزارة البترول والثروة المعدنية فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر والمعرض بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.