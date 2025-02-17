مها عبد الناصر: مصر من أولى الدول في تطبيق منظومة التحول الرقمي

أكدت الدكتور مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، أن مصر عملت منذ سنوات عديدة على التحول الرقمي، وهناك دول بدأت بعد مصر في التحول الرقمي لكنها حققت نجاحات كبيرة، موضحة أن ما يحدث في مصر هو ميكنة وليس له علاقة بالتحول الرقمي.

وأضافت "عبدالناصر"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر من أوائل الدول التي بدأت في منظومة التحول الرقمي، مؤكدة أن التأخر في التحول الرقمي والميكنة ليس مسئولية وزير الاتصالات وحده، ولكنه مسئولية أوسع وأشمل من اختصاص وزارة بعينها.

وأوضحت أن مصر لديها الإمكانيات البشرية والبنية الأساسية لتوفير منظومة التحول الرقمي، إلا أن هناك معوقات روتينية تعرقل منظومة التحول الرقمي.

وأشارت إلى أن قانون التوقيع الإلكتروني مسجل في مصر منذ 2004 ولم ينفذ، مشددة على أن المجالس المختصة بمناقشة شؤون التحول الرقمي تابعة لمجلس الوزراء ولم تنجز أي شيء على أرض الواقع بشأن تطوير التحول الرقمي.

ونوهت بأنه يجب وضع قانون لتنظيم وتصنيف البيانات العملاقة لأنه جاذب للاستثمار، مشددة على أن مصر لديها بنية أساسية تمكنها من التفوق والنجاح في التحول الرقمي على كافة مستوى أنحاء الجمهورية.