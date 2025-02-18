سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء

يظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، موضوعًا يهتم به الكثيرون، خاصة مع قرب موسم عمرة شهر رمضان 2025 وكذلك موسم الحج 2025.

نستعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، ونقدم مقارنة بين أسعار الشراء والبيع في هذه البنوك.



سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

شراء: 13.494 جنيه

بيع: 13.520 جنيه



سعر الريال السعودي في اتش اس بى سى HSBC اليوم

شراء: 13.480 جنيه

بيع: 13.510 جنيه



سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي اليوم

شراء: 13.478 جنيه

بيع: 13.507 جنيه



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم

شراء: 13.476 جنيه

بيع: 13.514 جنيه



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم

شراء: 13.458 جنيه

بيع: 13.509 جنيه



سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان اليوم

شراء: 13.455 جنيه

بيع: 13.525 جنيه



سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي اليوم

شراء: 13.454 جنيه

بيع: 13.481 جنيه



سعر الريال السعودي في ميد بنك اليوم

شراء: 13.453 جنيه

بيع: 13.533 جنيه



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم

شراء: 13.451 جنيه

بيع: 13.507 جنيه



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) اليوم

شراء: 13.444 جنيه

بيع: 13.471 جنيه



سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

شراء: 13.431 جنيه

بيع: 13.507 جنيه



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم

شراء: 13.431 جنيه

بيع: 13.507 جنيه



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم

شراء: 13.424 جنيه

بيع: 13.514 جنيه



سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم

شراء: 13.411 جنيه

بيع: 13.507 جنيه



سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول اليوم

شراء: 13.410 جنيه

بيع: 13.510 جنيه



سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

شراء: 13.393 جنيه

بيع: 13.525 جنيه



سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية اليوم

شراء: 13.354 جنيه

بيع: 13.597 جنيه



سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اليوم

شراء: 13.280 جنيه

بيع: 13.510 جنيه



سعر الريال السعودي في QNB الأهلي اليوم

شراء: 13.246 جنيه

بيع: 13.277 جنيه



سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي اليوم

شراء: 13.130 جنيه

بيع: 13.505 جنيه



سعر الريال السعودي في المصرف المتحد اليوم

شراء: 13.035 جنيه

بيع: 13.507 جنيه