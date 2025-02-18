سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء

يظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، موضوعًا يهتم به الكثيرون، خاصة مع قرب موسم عمرة شهر رمضان 2025 وكذلك موسم الحج 2025.
نستعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، ونقدم مقارنة بين أسعار الشراء والبيع في هذه البنوك.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم
شراء: 13.494 جنيه
بيع: 13.520 جنيه
سعر الريال السعودي في اتش اس بى سى HSBC اليوم
شراء: 13.480 جنيه
بيع: 13.510 جنيه
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي اليوم
شراء: 13.478 جنيه
بيع: 13.507 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم
شراء: 13.476 جنيه
بيع: 13.514 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم
شراء: 13.458 جنيه
بيع: 13.509 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان اليوم
شراء: 13.455 جنيه
بيع: 13.525 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي اليوم
شراء: 13.454 جنيه
بيع: 13.481 جنيه
سعر الريال السعودي في ميد بنك اليوم
شراء: 13.453 جنيه
بيع: 13.533 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم
شراء: 13.451 جنيه
بيع: 13.507 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) اليوم
شراء: 13.444 جنيه
بيع: 13.471 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم
شراء: 13.431 جنيه
بيع: 13.507 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم
شراء: 13.431 جنيه
بيع: 13.507 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم
شراء: 13.424 جنيه
بيع: 13.514 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم
شراء: 13.411 جنيه
بيع: 13.507 جنيه
سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول اليوم
شراء: 13.410 جنيه
بيع: 13.510 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK اليوم
شراء: 13.393 جنيه
بيع: 13.525 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية اليوم
شراء: 13.354 جنيه
بيع: 13.597 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اليوم
شراء: 13.280 جنيه
بيع: 13.510 جنيه
سعر الريال السعودي في QNB الأهلي اليوم
شراء: 13.246 جنيه
بيع: 13.277 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي اليوم
شراء: 13.130 جنيه
بيع: 13.505 جنيه
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد اليوم
شراء: 13.035 جنيه
بيع: 13.507 جنيه