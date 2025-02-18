تسريبات .. Xiaomi 15 Ultra قادم بتصميم جديد وكاميرا خارقة

تستعد Xiaomi لإطلاق هاتفها الرائد Xiaomi 15 Ultra في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر، مع طرح عالمي متوقع في مارس المقبل.

وبينما ننتظر الإعلان الرسمي، كشفت التسريبات عن تفاصيل مثيرة حول الهاتف، حيث أكدت الصور المسربة الأخيرة أن الجهاز سيحصل على تحديثات ملحوظة في التصميم والأداء.

ألوان وتصميم جديدان كليًا

وفقًا للصور المسربة، سيأتي الهاتف بثلاثة خيارات للألوان، تشمل، إصدار بلون مزدوج (Dual-tone)، واخر بلون أسود صلب بملمس محبب، وأيضا لون أبيض بتأثير يشبه المعدن المصقول.

اللافت للنظر أن كل لون يبدو بملمس مختلف، مما يشير إلى أن Xiaomi تركز على تقديم تجربة تصميم راقية تعزز من فخامة الجهاز.

مواصفات قوية وأداء فائق

فيما سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، مما يضمن أداءً استثنائيًا في التطبيقات والألعاب.

فيما تتميز الكاميرا، بعدسة بيريسكوب تليفوتو لتقريب بصري فائق بقوة 200MP ميجابكسل، وعدسة تليفوتو عادية بقدرة 50MP ميجابكسل.

ومستشعر رئيسي من سوني (Lytia LYT-900) بحجم 1 بوصة، وهو أكبر مستشعر كاميرا في هاتف ذكي حتى الآن، اما العدسة فائقة الاتساع تصل إلى 50MP ميجابكسل ، كاميرا أمامية لصور سيلفي عالية الجودة بقدرة 32MP ميجابكسل.

ومع هذه المواصفات، يبدو أن Xiaomi 15 Ultra سيكون أحد أقوى الهواتف في مجال التصوير، وربما يتفوق حتى على Xiaomi 14 Ultra، الذي كان ثاني أفضل هاتف في التصوير بعد Galaxy S25 Ultra وفقًا لتقييمات PhoneArena.

هل سيتمكن من التفوق على Galaxy S25 Ultra؟

المنافسة بين Xiaomi و Samsung تزداد شراسة، خصوصًا في مجال التصوير وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يجعل من Xiaomi 15 Ultra منافسًا محتملاً لتصدر قائمة أفضل الهواتف لعام 2025.

مع اقتراب الإطلاق الرسمي، سنرى ما إذا كان Xiaomi 15 Ultra سيتمكن من إزاحة Samsung عن القمة، أم أنه سيظل في المرتبة الثانية.