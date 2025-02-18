قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: عبدالله السعيد غاضب من تجاهل الزمالك له
تدريب مكثف للكوادر الإفريقية على إدارة الأزمات واللامركزية
تسريبات .. Xiaomi 15 Ultra قادم بتصميم جديد وكاميرا خارقة
استقرار قبل رمضان| أسعار الدواجن اليوم.. وهذا موعد انخفاضها في الأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: أكدت في الرياض الالتزام بوقف النار في غزة
وسائل إعلام كندية: إجلاء جميع الركاب الـ80 على متن رحلة دلتا "المقلوبة" في تورونتو
للمشاركة في كأس العالم للأندية.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم زيزو |تفاصيل
وسط الجمهور في الإسكندرية.. أول صور لـ محمد رمضان في كواليس برنامج مدفع رمضان
بخصوص زيزو.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل القمة
وفاة عادل البابلي نجم الاتحاد السكندري وأحد رموز الجيل الذهبي
من الرياض.. مسئول بالكرملين: المحادثات بشأن أوكرانيا "ثنائية بحتة"
هل ندخل الجنة بأعمالنا أم برحمة الله .. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات .. Xiaomi 15 Ultra قادم بتصميم جديد وكاميرا خارقة

Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 Ultra
احمد الشريف

تستعد Xiaomi لإطلاق هاتفها الرائد Xiaomi 15 Ultra في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر، مع طرح عالمي متوقع في مارس المقبل.

وبينما ننتظر الإعلان الرسمي، كشفت التسريبات عن تفاصيل مثيرة حول الهاتف، حيث أكدت الصور المسربة الأخيرة أن الجهاز سيحصل على تحديثات ملحوظة في التصميم والأداء.

ألوان وتصميم جديدان كليًا

وفقًا للصور المسربة، سيأتي الهاتف بثلاثة خيارات للألوان، تشمل، إصدار بلون مزدوج (Dual-tone)، واخر بلون أسود صلب بملمس محبب، وأيضا لون أبيض بتأثير يشبه المعدن المصقول.

اللافت للنظر أن كل لون يبدو بملمس مختلف، مما يشير إلى أن Xiaomi تركز على تقديم تجربة تصميم راقية تعزز من فخامة الجهاز.

مواصفات قوية وأداء فائق

فيما سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، مما يضمن أداءً استثنائيًا في التطبيقات والألعاب.

فيما تتميز الكاميرا، بعدسة بيريسكوب تليفوتو لتقريب بصري فائق بقوة 200MP  ميجابكسل، وعدسة تليفوتو عادية بقدرة 50MP ميجابكسل.

ومستشعر رئيسي من سوني (Lytia LYT-900) بحجم 1 بوصة، وهو أكبر مستشعر كاميرا في هاتف ذكي حتى الآن، اما العدسة فائقة الاتساع تصل إلى 50MP ميجابكسل ، كاميرا أمامية لصور سيلفي عالية الجودة بقدرة 32MP ميجابكسل.

ومع هذه المواصفات، يبدو أن Xiaomi 15 Ultra سيكون أحد أقوى الهواتف في مجال التصوير، وربما يتفوق حتى على Xiaomi 14 Ultra، الذي كان ثاني أفضل هاتف في التصوير بعد Galaxy S25 Ultra وفقًا لتقييمات PhoneArena.

هل سيتمكن من التفوق على Galaxy S25 Ultra؟

 المنافسة بين Xiaomi و Samsung تزداد شراسة، خصوصًا في مجال التصوير وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يجعل من Xiaomi 15 Ultra منافسًا محتملاً لتصدر قائمة أفضل الهواتف لعام 2025.

 مع اقتراب الإطلاق الرسمي، سنرى ما إذا كان Xiaomi 15 Ultra سيتمكن من إزاحة Samsung عن القمة، أم أنه سيظل في المرتبة الثانية. 

Xiaomi Xiaomi 15 Ultra Snapdragon 8 Elite

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

زيادة المرتبات قبل رمضان ولا بعده؟.. مدبولي يعلن رسميًا موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

موعد صرف معاشات مارس 2025

موعد صرف معاش مارس 2025

انستاباي

البنك المركزي حسم الأمر.. متى تنتهي مهلة الإعفاء من رسوم إنستاباي؟

الاهلي والزمالك

رسميًا.. غياب نجم الأهلي عن مباراة الزمالك في الدوري

الخطيب

نقل للمستشفى| قصة الذبحة الصدرية وتفاصيل مرض الخطيب

كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد

أول تعليق من كارمن سليمان بعد أن رزقت بتوأم.. تفاصيل

وزارة الداخلية

القضاء على خط الصعيد.. مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

سفاح المعمورة

كشفها حسابه على فيسبوك.. تفاصيل مثيرة في قضية سفاح المعمورة

ترشيحاتنا

الثوم

ماذا يحدث للجسم عند تناول فصين من الثوم النيء يوميا .. نتائج مذهلة

الكمثرى

إوعي ترميها.. فوائد قشر الكمثرى تفوق التوقعات| تمنع السرطان والسكتة

الكفتة البانيه

لذيذة وجديدة ورخيصة.. طريقة عمل الكفتة البانيه

بالصور

أكلات تدفيك.. طريقة عمل البليلة بالخطوات

بليلة
بليلة
بليلة

أرخص حاجة في السوق.. اصنعي ديتوكس بهذه الخطوات للتخلص من السموم

الطماطم
الطماطم
الطماطم

أهمية فيتامين د للأطفال ولخسارة الوزن.. أهم البدائل والمصادر

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟ تعرف على الرابط العلمي بينهما

هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟
هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟
هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟

فيديو

فهد البطل

30 مسابقة يومية مع فهد البطل رمضان 2025

منة شلبي وأحمد السعدني

ارتباط منة شلبي وأحمد السعدني.. صورة جديدة كشفت كل الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عصر التنوير السعودي

المزيد