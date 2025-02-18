قطعت فستان فرحها.. ميرنا وليد تكشف واقعة غريبة يوم زفافها

تصدر اسم الفنانة ميرنا وليد خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث، وذلك بعد أن استعادت ذكريات زفافها وكشفت عن موقف صادم دفعها لتمزيق فستان زفافها قبل يوم فرحها.

تحدثت الفنانة ميرنا وليد خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" عن ذكرياتها من حفل زفافها وما حدث لفستان الزفاف جعلها تقوم بتقطيعه، وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا.

ميرنا وليد يوم الفرح

وأوضحت الفنانة ميرنا وليد تفاصيل الواقعة التي أثارت دهشة متابعيها، مشيرة إلى أن القرار كان نتيجة شعورها بعدم الرضا عن الفستان.

في سياق آخر، قدمت ميرنا وليد اعتذارها للفنان محمد صبحي عن عدم استكمال مشاركتها في العرض المسرحي "فارس يكشف المستور" الذي يعرض حالياً على مسرح مدينة سنبل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.