خالد الغندور: أوسكار يهدد باستبعاد وجيه أحمد وعزب حجاج من لجنة الحكام

قال الإعلامي خالد الغندور، إن من خلال مصادر البرنامج داخل اتحاد الكرة، الكولومبي أوسكار، غاضب بشدة من وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام، وعزب حجاج مدير لجنة الحكام، وهدد باستبعادهما من منصبهما عقب توليه المسؤولية بشكل رسمي بداية من شهر مارس المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"غضب أوسكار، بسبب عدم تنفيذ وجيه أحمد وعزب حجاج تعليماته بإيقاف الطاقم التحكيمي لمباراة بيراميدز وحرس الحدود، بسبب ارتكابهم أخطاء كثيرة في هذه المباراة، وتحديدا الحكم محمود وفا، وحكم تقنية الفيديو خالد الغندور.

واختتم:" وجيه أحمد وعزب حجاج، قاما بتعيين محمود وفا وخالد الغندور في الطاقم التحكيمي لمباراة الاتحاد والجونة اليوم، وهذا سبب غضب أوسكار، حيث تم تعيين محمود وفا مساعد فيديو والغندور حكما رابعًا".