القربة والبطانية أصدقائي في الجو ده.. منة فضالي تتحدث عن تصويرها في الشتاء

كشفت الفنانة منة فضالي عن أصدقائها في تلك الفترة خاصة في الأجواء الباردة أثناء التصوير ونشرت صور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام من كواليس تصوير مسلسل سيد الناس وهي تحتضن القربة وكتبت: “أحلى حاجة في الجو دة القربة، اه والله واحنا أصلا الجو عظيم عظيم مش برد خالص يعني بنصور ودرجة الحرارة ٨ عادي، الشتا عسل عسل فا أنا قررت أن صديقة عمري في الجو دة القربة وفي بطانية بردو”.

وتشارك الفنانة من فضالي في بطولة مسلسل “سيد الناس ” كما يشارك في بطولته إلهام شاهين، ، عمرو سعد، أحمد زاهر، خالد الصاوى ، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى ، ريم مصطفى، أحمد فهيم، سلوى عثمان ، ملك أحمد زاهر ، طارق النهرى ، رنا رئيس وتأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعي حول إحدى العائلات الكبرى ، حيث تحدث مفاجأة لبطل العمل تقلب الأحداث رأسا على عقب.