حملة موسعة للتوعية والكشف المبكر عن الأورام السرطانية في سوهاج

في إطار تعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية المجانية للكشف المبكر عن الأورام، أُطلقت حملة موسعة بسوهاج بالتعاون بين الجمعية المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الشباب.

ومركز علاج الأورام بسوهاج، والمبادرات الرئاسية المختصة بصحة المرأة والكشف عن الأورام السرطانية بوزارة الصحة.

وشهدت الحملة، التي تم تدشينها بمركز علاج الأورام بسوهاج، مشاركة مكثفة من الجهات المعنية، حيث تم التنسيق لضمان تقديم أقصى استفادة للمواطنين من خدمات الكشف والتوعية، وفقًا لما أكده الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ ومنسق المبادرة.

تضمنت الحملة توفير سيارة متنقلة من البرنامج القومي لدعم صحة المرأة بوزارة الصحة، مجهزة بجهاز تصوير الثدي، إلى جانب فرق طبية متنقلة.

الأورام السرطانية

مع تنشيط العمل بالوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة. وأسفرت جهود الحملة حتى الآن عن:

فحص 158 سيدة بمستشفى سوهاج العام ، وإجراء أشعة الماموجرام والسونار لـ62 سيدة خلال الفترة من 1 يناير حتى 9 يناير 2025.

، وإجراء أشعة الماموجرام والسونار لـ62 سيدة خلال الفترة من 1 يناير حتى 9 يناير 2025. فحص 511 سيدة بمركز رعاية طفل شرق، وإجراء الفحوصات المتقدمة لـ197 سيدة خلال الفترة من 9 فبراير حتى 16 فبراير 2025.

ومن المقرر استمرار الحملة حتى 20 فبراير 2025 بمركز علاج الأورام بسوهاج، مع استمرار تقديم خدمات الفحص المجاني للمواطنين، تأكيدًا على دور الدولة في دعم الرعاية الصحية والاكتشاف المبكر للأورام.