قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يرد على أمير عزمي: جروس رحل بطريقة ودية.. ولا توجد أزمة
عمرو الدردير: شيكابالا جاهز لمباراة الأهلي
بيض بأسعار مخفضة.. عروض لا تفوت في معارض أهلاً رمضان
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء وفقا لآخر تحديث
أخبار العالم | انسحاب جزئي في لبنان.. تصعيد دبلوماسي بأوكرانيا.. ومباحثات دولية مكثفة تنطلق من الرياض
بلاك كوبرا توقع بخط الصعيد الجديد | القصة الكاملة
حكم تأخير الصلاة لأدائها في جماعة أولى من الصلاة منفردا أول الوقت
موعد صرف معاش شهر مارس | تفاصيل
مفاجأة صادمة في قضية ســ فاح الإسكندرية.. المتهم استأجر 25 شقة ‏لإخفاء الجرائم
بوليفيا.. مصرع وإصابة 45 شخصًا جراء سقوط حافلة على عمق 800 متر
ماذا أفعل إذا دخل رمضان ولم أصم ما فاتني من العام الماضي.. التصرف الشرعي
ما هي مطالب بوتين قبل القمة المرتقبة بالسعودية؟.. باحث بالشؤون الروسية يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة موسعة للتوعية والكشف المبكر عن الأورام السرطانية في سوهاج

جانب من الحملة بمعهد أورام سوهاج
جانب من الحملة بمعهد أورام سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار تعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية المجانية للكشف المبكر عن الأورام، أُطلقت حملة موسعة بسوهاج بالتعاون بين الجمعية المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الشباب.

ومركز علاج الأورام بسوهاج، والمبادرات الرئاسية المختصة بصحة المرأة والكشف عن الأورام السرطانية بوزارة الصحة.

وشهدت الحملة، التي تم تدشينها بمركز علاج الأورام بسوهاج، مشاركة مكثفة من الجهات المعنية، حيث تم التنسيق لضمان تقديم أقصى استفادة للمواطنين من خدمات الكشف والتوعية، وفقًا لما أكده الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ ومنسق المبادرة.

تضمنت الحملة توفير سيارة متنقلة من البرنامج القومي لدعم صحة المرأة بوزارة الصحة، مجهزة بجهاز تصوير الثدي، إلى جانب فرق طبية متنقلة.

الأورام السرطانية

مع تنشيط العمل بالوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة. وأسفرت جهود الحملة حتى الآن عن:

  • فحص 158 سيدة بمستشفى سوهاج العام، وإجراء أشعة الماموجرام والسونار لـ62 سيدة خلال الفترة من 1 يناير حتى 9 يناير 2025.
  • فحص 511 سيدة بمركز رعاية طفل شرق، وإجراء الفحوصات المتقدمة لـ197 سيدة خلال الفترة من 9 فبراير حتى 16 فبراير 2025.

ومن المقرر استمرار الحملة حتى 20 فبراير 2025 بمركز علاج الأورام بسوهاج، مع استمرار تقديم خدمات الفحص المجاني للمواطنين، تأكيدًا على دور الدولة في دعم الرعاية الصحية والاكتشاف المبكر للأورام.

السرطان سوهاج اخبار محافظة سوهاج الكشف المبكر الأورام السرطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

نقل للمستشفى| قصة الذبحة الصدرية وتفاصيل مرض الخطيب

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

ألف تحية للناس الحقيقية.. ما هو المسلسل المصري الذي يقصده وزير الطاقة السعودي؟

وزارة الداخلية

القضاء على خط الصعيد.. مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

خط أسيوط

قنابل f1 وأر ب جى وجرينوف.. انتهاء أسطورة محمد محسوب فى معركة أسيوط

الإيجار القديم

الإيجار القديم | هل يجوز توريث العقد للأبناء ؟ الشروط والحالات بالتفصيل

سفاح المعمورة

استأجر 18 شقة.. مفاجأة مدوية في قضية سفاح المعمورة

وزارة الداخلية

البلاك كوبرا .. كيف أنهت وزارة الداخلية أسطورة محسوب خط الصعيد؟

وزير الطاقة السعودي

بعد تصريحاته عن مصر.. ما لا تعرفه عن وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان؟

ترشيحاتنا

جانب من اللفاء

عيد مرسال يبحث مع "القابضة لاستصلاح الأراضى" مضاعفة المساحات الزراعية

القادة المشاركين في معرض إيجبس 2025

العاملين بالبترول: إيجبس 2025 أكثر الأسواق الواعدة في العالم

وزير الاسكان

وزير الإسكان والملحق التجاري الصيني يشهدان توقيع شراكة إستراتيجية لتعزيز التبادل الإستراتيجي بالسوق المصري

بالصور

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل باذنجان بالخل والثوم

باذنجان
باذنجان
باذنجان

أكلات تدفيك.. طريقة عمل البليلة بالخطوات

بليلة
بليلة
بليلة

أرخص حاجة في السوق.. اصنعي ديتوكس بهذه الخطوات للتخلص من السموم

الطماطم
الطماطم
الطماطم

أهمية فيتامين د للأطفال ولخسارة الوزن.. أهم البدائل والمصادر

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عصر التنوير السعودي

المزيد