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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاة الفجر.. إمام عاشور ينشر صورة من داخل المسجد

امام عاشور
امام عاشور
يارا أمين

شارك نجم الأهلي إمام عاشور صورة من داخل المسجد أثناء تواجده لأداء صلاة الفجر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة الزمالك التي تجمع الفريقين في مباراة القمة، بالجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الطاقم المعاون لوضع الترتيبات الخاصة بالفترة القادمة، وعلى رأسها المباراة المرتقبة أمام الزمالك.

ومنح الجهاز الفني راحة لعدد من اللاعبين بعد المشاركة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما اكتفت بقية المجموعة بتدريبات استشفائية وخططية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

الزمالك المسجد صلاة الفجر الأهلي إمام عاشور

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