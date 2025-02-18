رحلة عائلية| شاهد.. هاني شاكر وزوجته وأحفاده يقضون أحلى الأوقات بلبنان

يبدو أن النجم الكبير هاني شاكر، قرر الابتعاد قليلًا عن أجواء العمل والاستمتاع بلحظات عائلية دافئة، حيث يقضي حاليًا إجازة مميزة في لبنان برفقة زوجته نهلة توفيق وأحفاده، وظهرت العائلة في أجواء مليئة بالسعادة والمرح، مستمتعين بسحر الطبيعة اللبنانية وجمالها الفريد.

إطلالة ساحرة ومشاعر دافئة

في الصور التي تم تداولها، بدا هاني شاكر في قمة التألق بإطلالة أنيقة وابتسامة مليئة بالدفء، بينما خطفت زوجته نهلة توفيق الأنظار بجمالها الطبيعي وأناقتها الراقية، لتؤكد من جديد أنها صاحبة حضور راقٍ وبسيط في كل ظهور لها، أما الأحفاد، فقد أضفوا على الأجواء لمسة من البهجة والمرح، حيث ظهروا وهم يستمتعون بكل لحظة بصحبة جدهم الذي لطالما عبّر عن حبه الكبير لهم.

لبنان.. وجهة مفضلة للنجم الكبير

يُعرف عن هاني شاكر عشقه للبنان، حيث يعتبرها واحدة من أجمل الوجهات التي يفضل زيارتها سواء للعمل أو السياحة، فقد شهدت بيروت الكثير من المحطات الهامة في مسيرته الفنية، فضلًا عن ارتباطه القوي بالشعب اللبناني الذي يبادله الحب والتقدير. ومن الواضح أن هذه الإجازة جاءت في الوقت المناسب ليستمتع بوقته مع العائلة بعيدًا عن ضغوط العمل والسفر المتكرر.

لحظات عائلية نادرة بعيدًا عن الأضواء

على الرغم من أن الفنان الكبير عادة ما يكون مشغولًا بإحياء الحفلات والمهرجانات، إلا أن العائلة تأتي دائمًا في مقدمة أولوياته، فهو حريص على قضاء أجمل الأوقات مع أحفاده، ومشاركة لحظاتهم السعيدة. ولم يكن من المفاجئ أن تُظهر الصور مدى الترابط العائلي بينهم، حيث ظهر الجميع في لحظات مرحة وطبيعية بعيدًا عن أجواء الشهرة والأضواء.

ردود فعل الجمهور على إطلالته العائلية

ما إن انتشرت الصور حتى انهالت التعليقات من الجمهور ومحبي هاني شاكر الذين أشادوا بجمال عائلته ودفء الأجواء التي يعيشها معهم. البعض أبدى إعجابه بإطلالة زوجته الأنيقة، بينما ركّز آخرون على مدى الشباب والحيوية التي لا يزال يتمتع بها النجم الكبير رغم سنوات النجاح الطويلة. كما عبّر المتابعون عن سعادتهم برؤية الجانب العائلي.

هاني شاكر

جمال رباني وسعادة عائلية..هاني شاكر وزوجته وأحفاده في أحلى الأوقات بلبنان