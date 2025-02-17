للوقاية من أمراض القلب.. اعرف أهم الفيتامينات والمكملات الغذائية

يمكن لبعض المكملات الغذائية أن تساعد في دعم مستويات الكوليسترول الصحية بشكل عام وصحة القلب والأوعية الدموية، وتعمل بشكل أفضل عند تناول أطعمة صحية للقلب وتجنب الأطعمة التي يمكن أن تلحق الضرر بالقلب وممارسة النشاط البدني كل يوم.

ونقلا عما أورده موقع ذكر موقع draxe نعرض لكم في هذا التقرير أفضل المكملات الغذائية المفيدة لتحسين صحة القلب:

مكملات الألياف

ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالكوليسترول ويمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول.

وجدت مراجعة منهجية أن تناول الألياف القابلة للذوبان يقلل بشكل كبير من نسبة الكوليسترول الضار في الدم لدى البالغين.

النياسين

لقد ثبت أن النياسين يساعد في زيادة نسبة الكوليسترول الحميد وتحسين توازن الكوليسترول بشكل عام.

وجدت دراسة نشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية أن مكملات النياسين تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول الحميد.

فيتامين د

وجدت دراسة أجريت عام 2023 وشارك فيها أكثر من 21000 مشارك أن مكملات فيتامين د ارتبطت بتحسين نتائج صحة القلب.

فيتامين ك

أشارت الأبحاث إلى أن فيتامين K يلعب دورًا في صحة القلب والأوعية الدموية، وخاصة في تقليل تكلس الشرايين ودعم تخثر الدم بشكل سليم.

اوميجا 3

تساعد أحماض أوميجا 3 الموجودة في زيت السمك أو المكملات الغذائية التي تعتمد على الطحالب في الحفاظ على مستويات صحية من الدهون الثلاثية والكوليسترول الجيد.

وجدت دراسة تحليلية نشرت في مجلة JAMA Cardiology أن مكملات أوميجا 3 تقلل بشكل كبير من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

البروبيوتيك

تدعم هذه البكتيريا المفيدة صحة الأمعاء، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على مستويات الكوليسترول و أفادت دراسة أجريت عام 2020 أن البروبيوتيك يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول السيئ.

أرز الخميرة الحمراء

يحتوي أرز الخميرة الحمراء على مركبات موناكولين، والتي ثبت أنها تساعد في موازنة مستويات الكوليسترول السيئ والكوليسترول الجيد.

وجدت إحدى التجارب السريرية أن مكملات أرز الخميرة الحمراء تعمل على خفض مستويات الكوليسترول السيئ لدى البالغين المصابين بارتفاع الكوليسترول في الدم.

الستيرولات النباتية والستانولات

تساعد هذه المركبات على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء ووجدت إحدى الدراسات أن مكملات الستيرول النباتي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الدم.

البرغموت الحمضي

يُعرف البرغموت الحمضي، المستخرج من نوع من البرتقال، بقدرته على تعزيز مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية الصحية.

أثبتت مراجعة منهجية أن مستخلص البرغموت يقلل بشكل كبير من الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

الإنزيم المساعد Q10 (CoQ10)

يدعم هذا المضاد للأكسدة صحة القلب من خلال المساعدة في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول و أشارت الأبحاث إلى أن CoQ10 قد يساعد في تحسين مستويات الدهون .

البربرين

لقد ثبت أن البربارين مركب طبيعي موجود في النباتات، ويساعد في تنظيم مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول. وقد وجدت دراسة تحليلية ومراجعة منهجية أن مكملات البربارين تعمل بشكل فعال على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.