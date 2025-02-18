اليوم.. انطلاق منافسات بطولة الجمهورية لشباب الملاكمة

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2007، والتي سيتم من خلالها اختيار قوام المنتخب القومي للشباب والذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، وتقام البطولة بالمدرسة العسكرية بالإسماعيلية خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجاري.



وتبدأ فعاليات اليوم بوزن اللاعبين، والتي تشهد مشاركة الأندية بلاعب في كل وزن ويشارك في البطولة 13 وزن من 46 لوزن فوق 92، ثم يليها تصفيات دور ال64 لمنافسات البطولة.



ومن المقرر أن يتم مراجعة بطاقات اللاعبين، و تصنيف الأوزان والكشف الطبي علي الاعبين قبل المنافسات للوقوف علي الحالةالصحية لهم.



واعتمد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور مجدي اللوزي عدد من القرارات تنفذ خلال البطولة التي تشهد اختيارات قوام المنتخب الوطني الذي سيشارك في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، والتي جاء أبرزها تسجيل مباريات البطولة بتقنية الفيديو وذلك لمنح فرصة لاختيار عناصر اخري ليس من النهائي فقط ولكن سيتم الاختيار وفق لجنة فنية تشاهد جميع المباريات لضم عدد اكبر من الاعبين لتجارب المنتخب، وسيكون الهدف ايضا من تسجيل المباريات فرصة لمتابعة أداء الحكام والوقوف علي احتياجتهم للتطوير منظومة الملاكمة.

وانتهت منذ أيام بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة والتي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري في مدينة بورسعيد تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وًاللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والتي شهدت تتويج المؤسسة العسكرية للمنيا بالمركز الأول بعد التتويج ب6 ميداليات متنوع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين يليها المركز الثاني المؤسسة العسكرية الإسكندرية برصيد 3ميداليات متنوعة جاءت كالتالي ميداليتين ذهبيتين وفضية يليها نادي سكة حديد الغربية حصد ذهبيتن وبرونزية.