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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 18 فبراير

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 18 فبراير 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.


 

 صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم:


 وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء الموافق 18-2-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


 الدولار الأمريكي شراء 50.55  جنيه، والبيع 50.65 جنيه.

اليورو شراء 52.8399 جنيه، والبيع 53.1116 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 63.6627 جنيه، والبيع 63.9456 جنيه.



 الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 35.5785 جنيه، والبيع 35.7143 جنيه. ‏


 الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 7.0836 جنيه، والبيع 7.1203 جنيه.



 أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي


 الكرون النرويجي شراء 4.5399 جنيه، والبيع 4.5626 جنيه.


 

الكرونا السويدية شراء 4.7104 جنيه، والبيع 4.7374 جنيه.


 الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 55.9553 جنيه، والبيع 56.2403 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 33.2085 جنيه، والبيع 33.4898 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 32.0234 جنيه، والبيع 32.2489 جنيه

 

أسعار صرف العملات الأجنبية العملات الأجنبية الدولار الأمريكي البنك الأهلي المصري

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