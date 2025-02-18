قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء كرواتيا: ملتزمون بتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات
أهداني العقد.. نبيلة عبيد تكشف حقيقة خطوبتها l خاص
وزير الاستثمار يبحث مع "إمباور نيو إنيرجي" تعزيز التعاون في قطاع الطاقة المتجددة
برامج قرآنية وابتهالات دينية.. الأزهري يعلن خطة الأوقاف الدعوية في رمضان
وزير الكهرباء يبحث مع جنرال إلكتريك سبل تحسين أداء محطات التوليد وكفاءة التشغيل
وزير الإنتاج الحربي يستعرض التعاون الدفاعي خلال جولته بمعرض IDEX 2025 بالإمارات
تلاعبوا بالأسعار.. قرار عاجل ضد أصحاب عدد من المخابز السياحية
وسط حضور نجوم الاتحاد.. تشييع جنازة عادل البابلي بالإسكندرية
لمن يختم كتاب الله أكثر من مرة في رمضان.. حكم قراءة القرآن بسرعة دون تدبر
محدش طلب منهم.. نبيلة عبيد ترد على انتقادات الرقص فى اختبارات أداء مسلسلها السعودي l خاص
استمارة الثانوية العامة 2025.. التعليم: الخميس آخر موعد للتسجيل
مدبولي: مصر تنفذ إصلاحات تشريعية لتيسير مناخ الأعمال وتعزيز التعاون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة المنظمات الأهلية بالقومى للمرأة تعقد اجتماعها الأول

اجتماع لجنة المنظمات الأهلية بالقومى للمرأة
اجتماع لجنة المنظمات الأهلية بالقومى للمرأة
أمل مجدى

عقدت لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، برئاسة الدكتور عصام العدوى عضو المجلس ومقرر اللجنة وبمشاركة عدد من عضواتها و أعضائها وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
  

حيث استهل الدكتور عصام العدوى الاجتماع بتقديم التهنئة الى العضوات و الأعضاء الجدد في تشكيل اللجنة الجديد بجانب العضوات والأعضاء الذين تم تجديد الثقة لهم مرة أخرى.
  

وأكد على أن الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة ، ومنها مناقشة سبل تطوير عمل منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية  ، وعقد ورشة تفاعلية عن طريق التشبيك بين اللجنة وفرق المنتدى مع اللجان الأخرى بالمجلس لتطوير الفكرة التي قامت عليها إنشاء المنتدى من خلال إضافة مؤسسات وجمعيات مؤثرة بما يضمن طرح أنشطة عمل أخرى للمنتدى.

المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة المنظمات الأهلية منتدى نبيل صاموئيل عصام العدوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات والمعاشات بقرار الرئيس السيسي ودراسة الحكومة بهذا الموعد.. فيديو

الملك عبد الله

عملية جراحية.. الديوان الملكي يعلن دخول العاهل الأردني المستشفى

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء

بطاقة شخصية

احذرها.. 5 غرامات مالية تواجهك عند تجديد البطاقة الشخصية

صيام الفوائت

ماذا أفعل إذا دخل رمضان ولم أصم ما فاتني من العام الماضي.. التصرف الشرعي

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري رسميا

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. توقعات شات جي بي تي لـ نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الطقس في مصر

لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة .. عودة الأجواء شديدة البرودة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

الثوم

ماذا يحدث للجسم عند تناول فصين من الثوم النيء يوميا .. نتائج مذهلة

الكمثرى

إوعي ترميها.. فوائد قشر الكمثرى تفوق التوقعات| تمنع السرطان والسكتة

الكفتة البانيه

لذيذة وجديدة ورخيصة.. طريقة عمل الكفتة البانيه

بالصور

أهداني العقد.. نبيلة عبيد تكشف حقيقة خطوبتها l خاص

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

استعداداً لموسم الأرز بالشرقية.. اجتماع تنسيقي بين مديريتي الزراعة والري

مديرية الزراعة بالشرقية
مديرية الزراعة بالشرقية
مديرية الزراعة بالشرقية

محدش طلب منهم.. نبيلة عبيد ترد على انتقادات الرقص فى اختبارات أداء مسلسلها السعودي l خاص

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

طريقة مثالية وصحية لتخزين الخضراوات قبل شهر رمضان

طريقة مثالية وصحية لتخزين الخضروات قبل شهر رمضان
طريقة مثالية وصحية لتخزين الخضروات قبل شهر رمضان
طريقة مثالية وصحية لتخزين الخضروات قبل شهر رمضان

فيديو

هيدي كرم وبنات الصعيد

هيدي كرم تتصدر التريند بعد حديثها عن بنات الصعيد.. ايه الحكاية

مسلسلات رمضان 2025

التحرش بالأطفال والمراهنات والدارك ويب .. قضايا المجتمع بمسلسلات رمضان 2025

سيرين عبدالنور وهيفاء وهبي

المشتبه الرابع .. مواجهة قوية بين سيرين عبدالنور وهيفاء وهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عصر التنوير السعودي

المزيد