مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يلتقي نظيره البرازيلي

التقى السفير د. سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، السفير كارلوس دوارتي مساعد وزير الخارجية البرازيلي لشئون أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتي تم ترفيعها مؤخرا الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والترتيبات الجارية لتبادل الزيارات رفيعة المستوي والتوقيع علي اتفاقيات التعاون بين البلدين.

تناول السفير أبو العينين آفاق تطور العلاقات في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية والجهود الجارية لإقامة منطقة لوجيستية برازيلية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإعادة التصدير للدول العربية والأفريقية. كما بحث تعزيز التواصل بين مجتمع رجال الأعمال في مصر والبرازيل بهدف زيادة الصادرات المصرية للبرازيل والتي بلغت مليار دولار لأول مرة عام ٢٠٢٤.

في هذا الإطار، ثمن الجانبان خلال اللقاء دور الغرفة التجارية العربية-البرازيلية والتي ستعقد اجتماعا تنسيقيا لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في البلدبن وتطوير دور القطاع الخاص من خلال خطة عمل في هذا الشأن.

كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. حضر اللقاء كل من السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، وسفير البرازيل فى القاهرة، وسفير البرازيل في رام الله.