قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة معلمة بالجيزة للتحقيق بسبب تلاعبها في سجلات الطلاب
قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في التصدي لمخطط التهجير
بوتين: يجب مراقبة الوضع في كالينينغراد
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود جهاد
شوبير: المتحدة للرياضة تعلن مفاجأة مدوية للأهلي بعد قليل
الخارجية الأمريكية: ملتزمون بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
السفير الصيني في القاهرة: دعم مستمر لحل الدولتين وإعادة إعمار غزة
إخماد حريق هائل في مطعم مأكولات شهير بمنطقة الجمهورية بالمحلة
قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية في مناطق متفرقة جنوب قطاع غزة
شبكة متفـ.ـجرات.. صدى البلد داخل إمبراطورية خط الصعيد بعد تصفيته| شاهد
القاهرة الإخبارية: معدات إعادة الإعمار تبدأ تمهيد الطريق المؤدي إلى كرم أبو سالم
وصول معدات إعادة الإعمار وكرفانات الإعاشة إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: يجب مراقبة الوضع في كالينينغراد

بوتين
بوتين
القسم الخارجي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهمية مراقبة الأوضاع في مقاطعة كالينينغراد، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقرار المنطقة، التي تعد جيبًا روسيًا استراتيجيًا محاطًا بدول الاتحاد الأوروبي. 

جاء ذلك خلال اجتماع أمني رفيع المستوى، حيث ناقش بوتين التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على الأمن القومي الروسي.  

وأشار الرئيس الروسي إلى تزايد الضغوط الغربية على كالينينغراد، معتبرًا أن التحركات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في المنطقة تتطلب متابعة دقيقة وإجراءات استباقية لحماية المصالح الروسية. 

كما شدد على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية والبنية التحتية في المقاطعة لمواجهة أي تهديدات محتملة، في ظل التصعيد المستمر بين موسكو والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا.  

وخلال الاجتماع، استعرض بوتين التقارير الأمنية والعسكرية حول الوضع في كالينينغراد، مؤكدًا أن الحكومة الروسية ستواصل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة لضمان استقرارها. وأكد أن سكان المقاطعة جزء لا يتجزأ من الأمة الروسية، وأن موسكو ملتزمة بحماية حقوقهم وتعزيز مستوى معيشتهم رغم الضغوط الخارجية.  

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الأوروبية توترًا غير مسبوق، مع تزايد الحشود العسكرية الغربية في دول البلطيق وبولندا، مما دفع موسكو إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز وجودها العسكري في كالينينغراد. 

ويعد الجيب الروسي نقطة محورية في الصراع الجيوسياسي بين روسيا والغرب، حيث يمثل موقعه الاستراتيجي عنصرًا حساسًا في معادلة الأمن الأوروبي.  

وأكد بوتين أن بلاده ستواصل مراقبة التطورات عن كثب، وستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على أمن واستقرار كالينينغراد، مع التأكيد على أن أي محاولات لعزل المنطقة اقتصاديًا أو عسكريًا ستقابل برد حازم من موسكو. 

كما جدد التزام بلاده بالحوار الدبلوماسي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن روسيا لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها الوطنية في مواجهة التحديات المتزايدة.

الاتحاد الأوروبي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي مقاطعة كالينينغراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات والمعاشات بقرار الرئيس السيسي ودراسة الحكومة بهذا الموعد.. فيديو

الملك عبد الله

عملية جراحية.. الديوان الملكي يعلن دخول العاهل الأردني المستشفى

بطاقة شخصية

احذرها.. 5 غرامات مالية تواجهك عند تجديد البطاقة الشخصية

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. توقعات شات جي بي تي لـ نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الطقس في مصر

لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة .. عودة الأجواء شديدة البرودة في هذا الموعد

معاش تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 .. من خلال هذا الرابط

الحادث بسانت كاترين

مصرع مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي في حادث تصادم بسانت كاترين

منزل محمد محسوب بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم

شبكة متفـ.ـجرات.. صدى البلد داخل إمبراطورية خط الصعيد بعد تصفيته| شاهد

ترشيحاتنا

امام عاشور

الأهلي يرفض تعاقد إمام عاشور مع أي عرض خليجي

منتخب الناشئين لكرة اليد

طارق محروس: ودية إسبانيا والبرتغال تؤهلان ناشئي اليد قبل المونديال

طلائع الجيش

طلائع الجيش يفوز على زد 1-0 في الدوري

بالصور

البطاطس بالبشاميل.. وصفة سهلة لإفطار شهي في رمضان

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

دراسة جديدة تكشف أنواع الشخصيات.. تعرف عليها

انواع الشخصيات وطبيعتها
انواع الشخصيات وطبيعتها
انواع الشخصيات وطبيعتها

لو عندك إمساك وانتفاخ.. مش هتصدق فوائد كوب الخميرة واللبن قبل النوم

فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك
فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك
فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك

رمضان 2025 .. وفاء عامر وحورية فرغلي في صراع مشوق بمسلسل "بنات همام"

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

فيديو

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية تنتقد تصريحات سفير الاحتلال بأمريكا ضد مصر

أحمد سعد

ألف تحية للناس الحقيقية .. حكاية أغنية حققت ملايين المشاهدات ووزير الطاقة السعودي عبر بها عن حبه لمصر

وصية حسين صدقي

طالب أولاده بـــ.حرق أفلامه إلا واحدا … وصية حسين صدقي الغريبة

هيدي كرم وبنات الصعيد

هيدي كرم تتصدر التريند بعد حديثها عن بنات الصعيد.. ايه الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

المزيد