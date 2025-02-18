فلوس بدون مجهود.. كيفية استثمار 100 ألف جنيه بشكل آمن وبعائد ثابت

يقدم موقع "صدي البلد" كيفية للاستثمار في الوقت الحالي، بشكل أمن وبعائد ثابت يومي او شهري او سنوي، من خلال الاستثمار في شراء سبائك الذهب التي ذاع صيتها بالسنوات الاخيرة وشهادات الادخار البنكية بكل البنوك داخل مصر.

استثمار 100 ألف جنيه موزعة بين الذهب وشهادات الادخار

يمكن استثمار 100 الف جنيه، بدون مخاطر وضمان قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية، ومتغيرات السوق من خلال شراء سبائك الذهب والتي مصنعيتها اقل من المشغولات الذهبية الاخري، وشهادات الادخار التي تتميز بدخل ثابت القيمة.

استثمار 50 ألف جنيه في سبائك الذهب

شراء عدد 4 سبيكة ذهب بقيمة 50 ألف جنيه عبارة عن وزن 2.5 جرام لكل سبيكة.



متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24

سعر البيع: 4743 جنيه

سعر الشراء: 4726 جنيه

عيار 22

سعر البيع: 4348 جنيه

سعر الشراء: 4332 جنيه

عيار 21

سعر البيع: 4150 جنيه

سعر الشراء: 4135 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 3557 جنيه

سعر الشراء: 3544 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 2767 جنيه

سعر الشراء: 2757 جنيه

عيار 12

سعر البيع: 2371 جنيه

سعر الشراء: 2363 جنيه

الأونصة

سعر البيع: 147519 جنيه

سعر الشراء: 146986 جنيه

الجنيه الذهب

سعر البيع: 33200 جنيه

سعر الشراء: 33080 جنيه

الأونصة بالدولار

2933.54 دولار

استثمار 50 ألف شهادات الادخار

يمكن استثمار 50 ألف جنية من خلال شراء شهادة الادخار من احد البنوك المصرية بفائدة ذات عائد 23.5%.

شهادة الادخار في البنك الاهلي وبنك مصر

وعلي سبيل المثال شهادة الادخار في البنك الاهلي وبنك مصر، لشهاده مدة سنة والفائدة تصرف شهريا.

شهادات البنك الأهلي

الشهادة “البلاتينية السنوية”

عائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%.

يمكن الاستفادة من عائد يومي بنسبة 23% لمدة عام.

شهادات بنك مصر

شهادة "طلعت حرب"

عائد شهري 23.5% وعائد سنوي 27%.

الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه.

تتيح الاقتراض بضمان الشهادات.

استثمار 50 ألف شهادات الادخار

استثمار 50 ألف شهادات الادخار، و تكون الفائدة المتحصلة منها تقريبا حوالي 975 جنيه شهريًا .

استثمار 100 ألف جنيه عائد شهري

واستثمار 100 ألف جنيه فى شهادة الادخار الشهرية فى بنك مصر خلال فترة استثمار عام وفى الشهادة ذات عائد 23.5%، يمكن الحصول على عائد شهرى بقيمة 19.5%، اي بحوالي 1958 جنيه شهريا.

استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عائد سنوي

وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار عام، فى الشهادات ذات عائد 27% يصل العائد إلى 27000 جنيه فى نهاية العام الواحد، وعند استحقاق الشهادة يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب البنكى المرتبط بالشهادة، بما يعنى أن إجمالى المبلغ يصبح 127 ألف جنيه.

استثمار 200 ألف جنيه

إذا تم استثمار 200 ألف جنيه في هذه الشهادة، فإن العوائد ستكون كما يلي: 60,000 جنيه في السنة الأولى، 50,000 جنيه في السنة الثانية، و40,000 جنيه في السنة الثالثة، ليصل إجمالي العوائد إلى 150,000 جنيه خلال ثلاث سنوات.

وتتميز الشهادة بكونها متناقصة العائد، حيث تُدفع فائدة 30% للسنة الأولى، وتنخفض إلى 25% في السنة الثانية، ثم إلى 20% في السنة الثالثة، وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

شهادات الادخار بالبنوك

بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادة البريمو لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متغير يصل 19% بقيمة اكتتاب تبدأ بـ10 آلاف جنيه يتم صرف عائدها شهريا.

شهادات بنك "سايب"



شهادة "إكسلانس بلاس"

عائد سنوي 23%.

الحد الأدنى للاكتتاب 5 ملايين جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

شهادة "بريميوم"

فائدة 20% تُصرف سنويًا.

الحد الأدنى للاكتتاب مليون جنيه.

مزايا الشهادات ذات العائد المرتفع

عوائد ثابتة وآمنة بعيدة عن المخاطر.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات.

تأمين على الحياة طوال فترة الشراء.

مرونة في استرداد الشهادة بعد 6 أشهر.

شهادات بنك الإسكندرية

شهادة "ماكس" الثلاثية

عائد سنوي 21% يُصرف شهريًا.

الحد الأدنى للاكتتاب مليون جنيه.

شهادات بنك HSBC

الشهادة الثلاثية

عائد 22% سنويًا يُصرف شهريًا

البنك الأهلي المصري



الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (3 سنوات)

العائد الشهري يبدأ من 26% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.

العائد السنوي يبدأ من 30%، ثم 25%، وأخيرًا 20%.

الشهادة البلاتينية السنوية

عائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%.

يمكن الاستفادة من عائد يومي بنسبة 23% لمدة عام.

شهادات بنك مصر



شهادة "طلعت حرب"

عائد شهري 23.5% وعائد سنوي 27%.

الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه.

تتيح الاقتراض بضمان الشهادات.

شهادات بنك القاهرة



شهادة "البريمو"

فائدة متغيرة تصل إلى 19%.

الحد الأدنى للاكتتاب 10,000 جنيه.

شهادات بنك ناصر الاجتماعي (برامج خاصة لكبار السن)



شهادة "رد الجميل" الثلاثية

عائد 24.25% سنويًا أو 22.25% شهريًا.

شهادة "رد الجميل" لمدة عام

عائد 22% سنويًا أو 20.5% شهريًا.

شهادات بنك قطر الوطني (QNB)



شهادات بعائد شهري يتراوح بين 20% و20.15%.

مدة 3 سنوات.

الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه.