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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 فبراير.. ومفاجأة في ثمن البانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن ارتفاع تدريجي بالبورصة والأسواق ، وذلك بعد ارتفاع دام لعدة أيام بسبب زيادة الإقبال مع قلة المعروض فى فصل الشتاء ، كما أنه مع قدوم شهر رمضان يزداد الطلب عليها


أسعار الدواجن اليوم

وارتفعت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 93 جنيها بعدما وصل إلى 87 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل  للمستهلك بسعر 100 جنيها، كما سجلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 68 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 73 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 76 جنيها.

سعر الفراخ الحمراء


كذلك  ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 103 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 113 جنيهًا.


كما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  127 جنيهًا.


كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  200 لـ 230 جنيهًا في بعض المحلات.

أسعار البيض اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.


أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن؟

من ناحية أخرى ، أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن هناك عدة أسباب وراء تحرك أسعار الدواجن في اتجاه الأرتفاع خلال الأيام الماضية، مضيفا أن بسبب المواسم المقبلة وحدث سحب كبيرة على الدواجن.

وتوقع سامح السيد خلال تصريحات له ، تراجع أسعار الدواجن في شهر رمضان المقبل وبالتحديد في منتصف شهر رمضان المقبل، متابعا أن سيصل سعر كيلو الفراخ من المزرعة من 75 جنيه إلى 80 حنيها.

وأشار سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن الطلب ينخفض على الدواجن في منتصف شهر رمضان.

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