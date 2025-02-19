اتحاد الكرة يدرس زيادة المحترفين الأجانب لدعم الأهلي في مونديال الأندية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك اتجاه لتعديل عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية، واتحاد الكرة أصبح يبحث الأمر حاليًا، في ظل رغبة الجميع في مساندة الأهلي خلال كأس العالم للأندية، ومن ثم فأن هناك إمكانية لزيادة عدد المحترفين الأجانب.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "القيد الاستثنائي سوف يُفتح في مطلع يونيو القادم وحتى العاشر من نفس الشهر، وسوف يتم الاعلان عن أي مستجدات تخص اللاعبين الأجانب عقب ختام الموسم".

أكد الإعلامي أمير هشام أن هناك اتجاهًا لتعديل عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية، حيث يبحث اتحاد الكرة هذا الأمر حاليًا في ظل رغبة الجميع في دعم النادي الأهلي خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، مما يفتح المجال لزيادة عدد المحترفين الأجانب.

وقال هشام، عبر برنامجه "بلس 90" الذي يُبث على قناة النهار الفضائية: "من المقرر أن يتم فتح باب القيد الاستثنائي في مطلع يونيو المقبل وحتى العاشر من الشهر نفسه، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باللاعبين الأجانب بعد ختام الموسم الجاري".

وأضاف: "ستُعقد ورشة عمل في النصف الثاني من شهر مارس بمشاركة جميع الأندية التي ستخوض كأس العالم للأندية، وعلى رأسها النادي الأهلي. ومن المتوقع أن يحضر وفد كبير من النادي الأهلي هذه الورشة، كما سيتم إخطار الأندية رسميًا بمكافآت المشاركة في المونديال".

واختتم هشام قائلاً: "سيتم الإعلان عن المكافآت بشكل رسمي في نهاية ورش عمل الفيفا خلال شهر مارس المقبل".