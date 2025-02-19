«من يخرج من منزله يُقتـ.ـل».. جيش الاحتلال يهدد سكان حوسان في بيت لحم | شاهد

هدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، مقطعا مصورا قالت إنه لتهديد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي للأهالي خلال اقتحام بلدة حوسان غرب بيت لحم.

وخلال الفيديو يبدو أن جنديًا من جيش الاحتلال يقول مهددًا خلال مكبر صوتي: ""يلي بدو يستشهد يطلع من البيت".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينة الرسمية "وفا"، عن مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة "المطينة"، عند المدخل الشرقي، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مناطق الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر2023 إلا أن الانتهاكات تصاعدت منذ دخول الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ في التاسع من يناير الماضي