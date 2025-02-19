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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«اخترت سعادتي» .. هيدي كرم تكشف كواليس انفصالها وقرار عدم الإنجاب مرة أخرى|فيديو

هيدي كرم
هيدي كرم
تقى الجيزاوي

تحدّثت الفنانة هيدي كرم عن كواليس انفصالها عن زوجها الأول، موضحة أنها شعرت بعدم التوافق معه، وأنها اتخذت قرار الانفصال بعد أن وصلت إلى مرحلة من النضج، خاصةً أنها تزوجت في سن صغيرة. كما كشفت عن أسباب رفضها للإنجاب مرة أخرى.

وقالت هيدي كرم خلال لقائها ببرنامج صبايا الخير، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد عبر قناة النهار، إنها تزوجت أثناء دراستها الجامعية، وكان زوجها يكبرها بنحو 11 عامًا. وأضافت أنها أنجبت ابنها الوحيد، نديم، لكنها قررت الانفصال لأنها لم تشعر بالراحة والتوافق في الزواج ولم تكن قادرة على الاستمرار.

وأوضحت: "هناك مسؤولية تقع على المرأة في تحمل الحياة الزوجية، لكنني اخترت سعادتي. ربما يكون قراري فيه بعض الأنانية، لكنه جاء بعد نضج وتفكير عميق."

هيدي كرم تكشف سبب رفضها الإنجاب مرة أخرى

وعن قرارها بعدم الإنجاب مجددًا، أكدت هيدي كرم أنها كانت تفضل إنجاب أطفال آخرين من والد ابنها نديم، لكن ذلك لم يحدث. وأشارت إلى أنها ترفض تمامًا الإنجاب من زوج آخر، قائلة: "لا أحب أن أسبب لخبطة لعائلتي، فلو كان لابني إخوة من أب آخر، ولم يكونوا أشقاء من نفس الأب والأم، قد لا يكون هناك تقارب بينهم. بعد الانفصال، قررت أن أفكر في مصلحة ابني بشكل أساسي، وهو يكفيه شعور الوحدة وأن أبويه منفصلان."

هيدي كرم في مسلسل "وتر حساس"

وعلى الصعيد الفني، شاركت هيدي كرم مؤخرًا في مسلسل وتر حساس، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه. المسلسل من إخراج وائل فرج وتأليف أمين جمال، مينا بباوي، ومحمد فضل، ومن بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور، ومحمد علي رزق.

ريهام سعيد هيدي كرم تصريحات هيدي كرم مسلسل وتر حساس

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