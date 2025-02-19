ناصيف زيتون يتألق في باريس بأغانيه الجديدة ويُبهر الجمهور باللهجة المصرية

يستعد الفنان ناصيف زيتون لإحياء أحدث حفلاته الغنائية يوم 3 مايو المقبل في باريس، حيث من المقرر أن يقدم مجموعة من أغانيه المتنوعة التي ينتظرها جمهوره بشغف.

وفي وقت سابق، طرح ناصيف زيتون أغنيتين جديدتين:

"بسلام": كلمات مازن ضاهر، ألحان إلياس، وتوزيع عمر صباغ.

"خط أحمر": أولى أغانيه باللهجة المصرية، والتي لاقت إعجاب الجمهور. في هذه الأغنية، تغزل ناصيف بمصر وشعبها، وظهر الكليب مستعرضًا معالم مصر الشهيرة. الأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

أغاني ناصيف زيتون

أصدر ناصيف العديد من الأغاني الناجحة، منها:

"أنت وأنا": كلمات عادل رافول، وألحان وسام بستاني.

"كذبة ورا كذبة": التي حققت ملايين المشاهدات في وقت قصير، من كلمات فادي أبو خليل، وألحان سالم سلامة.

ناصيف دائم الحضور بأعمال مميزة تركت بصمة كبيرة، مثل: