قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام عاشور: مباراة القمة خارج التوقعات.. وبالورقة والقلم الأهلى يتفوق على الزمالك
أديت صلاتي الفجر والظهر ولم أكتشف أنني على جنابة إلا العصر.. فهل أعيد الصلوات؟
اتحاد الكرة يدرس زيادة المحترفين الأجانب لدعم الأهلي في مونديال الأندية
إيلون ماسك يعلن رأيه في زيلينسكي والحرب الأوكرانية
مريض بانفصام الشخصية.. من هو الأسير الإسرائيلي هشام السيد المحتجز في غزة؟
مدرس بالمعاش يُنهي حياته حرقًا أمام منزله في سوهاج | تفاصيل
إدارة ترامب توقف طلبات الهجرة من أوكرانيا وأمريكا اللاتينية
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19-2-2025
كولر يرسم ملامح انتصار الأهلي على الزمالك بخطة سرية لـ «القمة»
رصد طائرة عسكرية روسية قرب ولاية ألاسكا.. وبيان عاجل من الدفاع الجوي الأمريكي
حكم تكرار العُمرة وموضع الإحرام في كل مرة.. دار الإفتاء تجيب
«الدبيس» و«جهاد» على رادار منتخب مصر لمعسكر مارس المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ناصيف زيتون يتألق في باريس بأغانيه الجديدة ويُبهر الجمهور باللهجة المصرية

ناصيف زيتون
ناصيف زيتون
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان ناصيف زيتون لإحياء أحدث حفلاته الغنائية يوم 3 مايو المقبل في باريس، حيث من المقرر أن يقدم مجموعة من أغانيه المتنوعة التي ينتظرها جمهوره بشغف.

وفي وقت سابق، طرح ناصيف زيتون أغنيتين جديدتين:

  • "بسلام": كلمات مازن ضاهر، ألحان إلياس، وتوزيع عمر صباغ.
  • "خط أحمر": أولى أغانيه باللهجة المصرية، والتي لاقت إعجاب الجمهور. في هذه الأغنية، تغزل ناصيف بمصر وشعبها، وظهر الكليب مستعرضًا معالم مصر الشهيرة. الأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

أغاني ناصيف زيتون

أصدر ناصيف العديد من الأغاني الناجحة، منها:

  • "أنت وأنا": كلمات عادل رافول، وألحان وسام بستاني.
  • "كذبة ورا كذبة": التي حققت ملايين المشاهدات في وقت قصير، من كلمات فادي أبو خليل، وألحان سالم سلامة.

ناصيف دائم الحضور بأعمال مميزة تركت بصمة كبيرة، مثل:

  • "بيروت": التي أُطلقت تضامنًا مع لبنان خلال انفجار مرفأ بيروت.
  • "كل يوم بحبك": أغنية قدمها بأسلوب الرسوم المتحركة.
  • "مش خايف منك": أغنية دعم فيها أطفال مرضى السرطان برسالة تحث على الأمل والقوة في مواجهة المرض.
ناصيف زيتون أعمال ناصيف زيتون أغاني ناصيف زيتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا الأربعاء

قطع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة

رمضان

السبت ولا الأحد.. موعد أول أيام رمضان في الدول الإسلامية

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بالمحافظات وعلى مدار الشهر

أرشيفية

البيت الأبيض: شركاؤنا العرب يعدون خطة لإعادة إعمار غزة لتقديمها للرئيس ترامب

دواجن بيضاء وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

الذهب

أرقام قياسية.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة بشأن الأسعار

أسعار الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

العقيقة

هل يجوز عمل العقيقة فى بلد آخر فقير؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

العبادة

إيمان أبو قورة: سيدنا النبي كان حريصًا على تجنب ما قد يثير الشكوك في قلوب الناس

كتب العلم

الدكتور عبد اللطيف سليمان: الفقه علم حي يتفاعل مع الواقع ويدرس تطوراته

بالصور

خطوات سهلة للتخلص من الزغطة .. تعرف على أبرز أسبابها

أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة
أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة
أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة

للتخلص من آلام الرقبة.. 6 تمارين بسيطة يمكن ممارستها خلال الجلوس

تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة
تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة
تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة

ماراثون «رمضان 2025» .. طرح بوسترات مسلسل «في لحظة» | شاهد

أحمد فهمي وميرنا نور الدين
أحمد فهمي وميرنا نور الدين
أحمد فهمي وميرنا نور الدين

فيديو

هيدي كرم

«اخترت سعادتي» .. هيدي كرم تكشف كواليس انفصالها وقرار عدم الإنجاب مرة أخرى|فيديو

نهاية خُط الصعيد الجديد

نهاية خُط الصعيد .. الداخلية تنجح في تصفية محمد محسوب بعد اشـ.ـتباكات عنيـ.ـفة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

المزيد