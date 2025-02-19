صندوق تطوير التعليم يكرم الموهوبين فى التكنولوجيا

ينظم صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، احتفالية لتوزيع جوائز تخريج المرحلة الاستطلاعية للمهارات التكنولوجية، بمركز مهارات القرن الواحد والعشرين، وهو أحد المشروعات الرائدة للصندوق، بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية.

تقام الاحتفالية بمركز المؤتمرات في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وعدد من رؤساء الجامعات، ومسؤولي شركة سيسكو العالمية في مصر، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء في مجالات التكنولوجيا والتعليم .

قالت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الاحتفالية سوف تشهد تكريم المؤسسات التعليمية المشاركة في المرحلة الاستطلاعية للمهارات التكنولوجية (سيسكو) بالإضافة إلى اعتماد مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين، وسيتم توزيع جوائز كورسات المسار الاحترافي لمقررات سيسكو للطلاب المتفوقين حيث خصصت الشركة 100 منحة للحصول على رخصة المسار الاحترافي للطلاب والطالبات المتميزين.

وأضافت - في بيان - أن مركز مهارات القرن الواحد والعشرين، هو أحد المشروعات الرائدة لصندوق تطوير التعليم، والذي يهدف إلى استكشاف وتأهيل الموهوبين في مختلف المجالات؛ سعيا لاستثمارهم، بما يخدم أهداف التنمية وفقا لأولويات استراتيجية الدولة 2030، ويشمل المركز ثلاث تخصصات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، ريادة الأعمال، وتنمية المواهب.

وأوضحت أن الصندوق نفذ مرحلة استطلاعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي على عينة من طلاب الجامعات والمدارس الملحقة بالجامعات التكنولوجية في مجال تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية، تمهيدًا لتعميم التجربة في مختلف الجامعات والمدارس، وسيتم تدشين مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين في مختلف أنحاء الجمهورية.