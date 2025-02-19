محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدسوق.. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بقرية شابة، بمدينة دسوق، على مساحة 51000م2 حوالى 12 فدانًا، بطاقة 600 طن/يوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعصام القصيف، مدير إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح تفصيلي من المسؤولين عن المشروع حول نسب التنفيذ في مختلف جوانب المشروع، حيث قام بتفقد عدة مواقع تشمل منطقة العمليات، ومبنى العاملين، بالإضافة إلى المواقع الخاصة بالإنشاءات مثل الحفر والإحلال التي وصلت 85‎%، كما قام بزيارة مركز العمليات وإدارة المشروع، بالإضافة إلى متابعة أعمال توسعة الطريق الخارجي للمشروع، وذلك في إطار الوقوف على سير العمل والتقدم الذي يتم إنجازه في المشروع.

قال محافظ كفرالشيخ، إن المصنع يخدم مركزي دسوق، وفوة ويتم تنفيذ المشروع خلال 22 شهرًا، ضمن مشروع تطوير مصرف كتشنر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة في مشروع تطوير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، لتحسين الصحة العامة والوضع البيئي.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدسوق ضمن 3 مصانع يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، والتي تسهم فى حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مما يخلق فرص عمل جديدة للشباب، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.