ادعوا له.. وفاة والد مطرب المهرجانات أورتيجا

تعرض الفنان أحمد زاهر الى هجوم شرس بعد ظهوره فى برومو مسلسل “سيد الناس” الذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وجاء الهجوم بسبب الظهور الاول له فى البرومو حيث قارن البعض بين شخصيته فى العمل وشخصية فتحي الذى قدمها فى مسلسل “البرنس”.

المثير فى الأمر أن أحمد زاهر ظهر فى البرومو ببعض العبارات التى وردت أيضا على لسان شخصية فتحي فى البرنس منها “وعرش ربنا”.

مسلسل سيد الناس

ومسلسل "سيد الناس"، يشارك في بطولته إلهام شاهين، عمرو سعد، أحمد زاهر، خالد الصاوى، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى، ريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، سلوى عثمان ، ملك أحمد زاهر ، طارق النهرى ، رنا رئيس وتأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعي حول إحدى العائلات الكبرى، حيث تحدث مفاجأة لبطل العمل تقلب الأحداث رأسا على عقب.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل سيد الناس على عدد من القنوات وهى mbc العامة ، mbc مصر ، mbc العراق ، بالإضافة الي منصة شاهد.