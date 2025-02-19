انهيار منزل من 4 طوابق في أسيوط

انهار منزل مكون من 4 طوابق ، اليوم الأربعاء، بقرية بني شقير بمركز منفلوط في أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق بقرية بني شقير .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 4 طوابق ورد اخطار من عمليات الحماية يفيد انهيار منزل مكون 4 طوابق مبنى بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت حامل محمول بجوار البوستة ولا يوجد خسائر بشرية وتم اخطار الكهرباء والغاز والادارة الهندسية.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط المنطقة ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.