نرفض التهجير.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي ورئيس الحكومة الإسبانية

بثت قناة إكسترا نيوز منذ قليل مؤتمرًا صحفيًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وتم الحديث عن التاعون المشترك بين البلدين، وما يهم المنطقة سواء في فلسطين وسوريا، ولبنا.

رئيس الحكومة الإسبانية: نرفض بشكل حاسم عملية تهجير الفلسطينيين من غزة



أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أن هناك رفض بشكل حاسم لعملية التهجير للمواطنين في غزة، وأن تهجير الفلسطينين يتعارض مع القانون الدولي.

وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية، خلال مؤتمر الصحفي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، أنه تم رفع العلاقات بين إسبانيا ومصر، لـ الشراكة الاستراتيجية.

الرئيس السيسي: إسبانيا تنحاز للحق باعترافها بفلسطين وتدعم إعمار غزة دون تهجير

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقرار إسبانيا الذي وصفه بأنّه «تاريخي وشجاع»، انحاز إلى الحق والعدل عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مؤكدا انحياز إسبانيا لخطة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد في إسبانيا نقلته قناة إكسترا نيوز، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز، أنّ مصر أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار تبادل الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها.

رئيس وزراء إسبانيا: رفع مستوى العلاقات الثنائية مع مصر لمرتبة شراكة استراتيجية

أعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن فخره وشرفه باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدريد، خلال زيارته الرسمية الثانية إلى إسبانيا.

وأضاف بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: «اليوم مهم جدا لسببين، أولًا لأننا إسبانيا ومصر قررنا رفع العلاقات الثنائية إلى مرتبة شراكة استراتيجية».



الرئيس السيسي: لا غنى عن أونروا في تقديم الخدمات للشعب الفلسطين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على المجتمع الدولي دعم خطة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني، وأكدنا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز: أكدت دعم مصر الثابت للشعب السوري والحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها، وأكدت ضرورة بدء عملية سياسية شاملة في سوريا، ولا غنى عن أونروا في تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.



الرئيس السيسي: اتفقنا مع إسبانيا على تعمير قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، على عدم تهجير المواطنين في غزة، وأن تعمير قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم التأكيد على دعم المنظمات الإنسانية للشعب الفلسطيني، واللقاء جاء فيه الحديث عن التطورات التي تحدث في سوريا، وتم التوافق على وحدة سوريا وسلامة الأراضي الخاصة بها، وأن هناك رفض لما تنتهكة إسرائيل في سوريا.