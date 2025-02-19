بعد غياب .. حسام عاشور يعود إلى الأهلي قريبًا | تفاصيل

أعلن حسام عاشور، قائد الأهلي السابق، عن عودته مجددًا إلى النادي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول طبيعة هذا الرجوع، رغم ابتعاده عن القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وخلال استضافته في برنامج «رقم 10» على القناة الأولى، قال عاشور: “الأهلي بيتي، قضيت فيه 20 سنة، من الناشئين وحتى التصعيد للفريق الأول، وكنت متواجدًا في النادي أكثر من تواجدي مع أسرتي. الجماهير دائمًا تسألني عن سبب غيابي، لكن الفترة المقبلة ستكون أفضل وسأكون متواجدًا، وهناك أمر جيد سيحدث لي في النادي بإذن الله”.

ورغم إعلانه عن عودته، رفض حسام عاشور الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول دوره المستقبلي في الأهلي، مكتفيًا بتأكيد الخبر دون توضيح مزيد من التفاصيل.