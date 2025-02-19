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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد غياب .. حسام عاشور يعود إلى الأهلي قريبًا | تفاصيل

بعد غياب.. حسام عاشور يعود إلى الأهلي قريبًا | تفاصيل
بعد غياب.. حسام عاشور يعود إلى الأهلي قريبًا | تفاصيل
علا محمد

أعلن حسام عاشور، قائد الأهلي السابق، عن عودته مجددًا إلى النادي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول طبيعة هذا الرجوع، رغم ابتعاده عن القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وخلال استضافته في برنامج «رقم 10» على القناة الأولى، قال عاشور: “الأهلي بيتي، قضيت فيه 20 سنة، من الناشئين وحتى التصعيد للفريق الأول، وكنت متواجدًا في النادي أكثر من تواجدي مع أسرتي. الجماهير دائمًا تسألني عن سبب غيابي، لكن الفترة المقبلة ستكون أفضل وسأكون متواجدًا، وهناك أمر جيد سيحدث لي في النادي بإذن الله”.

ورغم إعلانه عن عودته، رفض حسام عاشور الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول دوره المستقبلي في الأهلي، مكتفيًا بتأكيد الخبر دون توضيح مزيد من التفاصيل.

حسام عاشور القلعة الحمراء الأهلي

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