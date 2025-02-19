قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة..الحبس عامين لزوج قتل زوجته خلال مشاجرة بينهما في البحيرة
لائحة اتهام إسرائيلية ضد جنود بتعذيب أسير فلسطيني
قطع المياه 12 ساعة عن منشآة القناطر والاخصاص
جريمة أخلاقية.. «فلاح» ينتهك جسد زوجة ابنه.. والفتاة تفضل الرحيل عن الفضيحة
أورتيجا يتلقى عزاء والده أمام منزله بعزبة النخل .. صور
إخماد حريق هائل بمعرض أجهزة كهربائية بالمحلة
مدبولي يفتتح معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بالجيزة .. صور
إذاعة الاحتلال: توقعات بالإفراج عن 23 لـ 25 أسيرا فلسطينيا مقابل محتجزين السبت
البابا خلال زيارته لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: مشروع يدعو للفخر
الصور الأولى لحادث دهس قطار البضائع سيارة ربع نقل في البحيرة
داخل حرب.. مفاجآت في مخزن خط الصعيد محمد محسوب بـ «العفادرة»
الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق العقوبات على سوريا في معاملاتها المصرفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

داليا مصطفى: الأمومة غيرت حياتي .. ولا أقبل انتقاد ملابسي

داليا مصطفى
داليا مصطفى

قالت الفنانة داليا مصطفي: «كانت طفولتي طبيعية جداً، فكان والدي يعمل كموجه عام في التربية والتعليم، ولدي أخوات حسن وشيماء، نحن قريبين من بعض لدرجة كبيرة، ووالدتي هي أهم شخص في حياتي، وأدين لها بكل الذي وصلت إليه، فعند بداية دخولي الوسط الفني، كان والدي ووالدتي معي وشجعوني على حب الفن، وكانوا يذهبوا معي إلى التصوير».

وكشفت داليا مصطفى،  في تصريحات تلفزيونية، عن شروط والدها لدخولها الوسط الفني، قائلة: «قال لي ادخلي الوسط الفني لكن لا أريد يوماً أن أخجل أن أقول أن ابنتي داليا مصطفي، فهو رجل صعيدي، وبالفعل كنت أخد آرائهم في كل شئ، ورغم كل هذه السنوات ولكن مازال اليوم الأول في التصوير له رهبة، رغم أنني لا أخاف من الكاميرات».

وعن أهم أعمال قدمتها داليا مصطفى خلال مشوار فني طويل قالت: «أحب مسلسل خيال الظل مع المخرج يحيي العلمي، ومسلسل الكبريت الأحمرلأنه دور مختلف عن ما قدمته خلال مشواري الفني، ومسلسل أولاد الأكابر كان دور جميل، وكان دور خارج الصندوق، وكان مقتنع بي المخرج حسين عمارة، وساعدني كثيراً الفنان حسين فهمي، كما أنني تعرضت لانتقادات كثيرة  خلال مشواري لا أنسي انتقاد الناقد طارق الشناوي على أحد الأعمال حيث قال داليا لم تترك أثر يذكر او لا يذكر».

عن انتقاد الجمهور لها ولملابسها قالت: «لا اسكت على نقد جاء على السوشيال ميديا، فأنني أقبل التطاول على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوى النقد، فأحياناً أجد ناس كاتبة دي لابسة كدا ليه، فنقد اللبس من حق الجمهور ولكن بدون تعدي أو قلة أدب في الطريقة، لأن أحياناً يكون هناك تجريح، اتقوا الله في مشاعرنا  نحن بشر».

وكشفت داليا مصطفى عن أعمالها المقبلة، قائلة: «انتظر عرض مسلسل روج أسود من تأليف أيمن سليم، فهو من أحب المؤلفين لقلبي، شاب رائع يستطيع أن يدخل بتفاصيل شعور السيدات، ويتحدث عن 5 سيدات مطلقات ويتقابلن في المحكمة، والعمل من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين».

وتحدثت الفنانة داليا مصطفى عن تعريف الحب في حياتها، قائلة: «بمجرد أن اسمع كلمة الحب، فأتذكر أنه حب الله سبحانه وتعالي، في أي مشكلة أومحنة عندما اقترب من الله سبحانه وتعالي، يكون هناك علاقة قوية، هو الوحيد الذي يحل المشاكل، وأيضاً حب نفسي لأن نفسي ستظل معي حتي الموت، وإذا أحببت نفسي هتفضل موجودة معي، وأيضاً استطيع وقتها حب كل من حولي، فمن أصعب الأشياء التي أقابلها هوإرضاء ذاتي».

وتحدثت داليا مصطفى، عن الغيرة قائلة: «الغيرة موجودة لدي في شغل لوأنني أريد تقديم شئ جيد، فأتذكر أنني عندما شاهدت الفنانة مني زكي مع هنيدي في مسرحية عفرتو قولت انا نفسي اعمل الدور، ومرت الايام وقالولي ممكن تعمليه كانت تصور وقتها، أما الغيرة في العلاقات إذا كانت صحية فقط».

وعن علاقة داليا مصطفى بأولادها قالت، «الأمومة غيرت حياتي كلها، فبعد ما أنجبت أولادي، كنت أشعر بخليط من المشاعر، وكأنني أخرجت قلبي وأصبح يسير على الأرض، خاصة عندما كانت سلمي صغيرة، فهي كان جزء مني ولازالت، وأنا أدلع أولادي ولكني شديدة عليهم، واتذكر مرة أنني عاقبتهم لمدة شهر، فنحن نربي أنفسنا معهم، ومشكلتي الحقيقة حالياً أن الجيل الصاعد لم يعد لديه نخوة، أرجوكم ربوا أولادكم على النخوة».

وتحدثت داليا مصطفى عن الخذلان في حياتها قائلة: «الخذلان من أصعب الأشياء في الحياة، وسببه الأساسي هو التوقع، ولكن كل شئ يمر مع الوقت، فهي فترة تشعري فيها بالألم والوجع ويجب أن نتخطاها»، مشيرة إلى أن فترة معرفتها ببداية إصابتها بمرض السكر كانت صعبة، ولكن شجعها رسائل أولياء الأمور بأن أولادهم يتعرضون للتنمر في بعض الأحيان من زملائهم، وطالبت الحكومة بتوعية طلاب المدارس بمرض السكر منعاً للتنمر.

وعن حقيقة انفصالها عن الفنان شريف سلامة، ودخولها في فترة اكتئاب قالت: «أنا كويسة الحمد لله، بطمن كل  الناس، وجاء لي رسائل كثيرة من أجل الاطمئنان علي، ولكنني بخير بفضل الله، أنا في مرحلة تعافي وأحاول أسعد نفسي»، مشيرة إلى أنها اعتمدت على طبيب نفسي ومدرب تنمية بشرية لمساعدتها على العبور من أزماتها.

شريف سلامة روج أسود داليا مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

18 مليون مواطن.. رئيس الوزراء يزف بشرى على الهواء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمصريين

الرئيس السيسي

"هدف طال انتظاره".. رسالة واضحة من الرئيس السيسي إلى نظيره الأمريكي ترامب

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن بشائر للمصريين قبل حلول رمضان.. تفاصيل

دولار امريكي

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

تحول مفاجئ في الطقس بهذا الموعد.. وإليك درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تحول مفاجئ في الطقس بهذا الموعد.. وإليك درجات الحرارة المتوقعة اليوم

رخصت| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

رخصت| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

خروج جثامين محمد محسوب وأعوانه من مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي

وسط حراسة مشددة.. عمدة قرية العفادرة يتسلم جثامين محمد محسوب و6 من أعوانه.. صور

ترشيحاتنا

وكالة الفضاء المصرية

وكالة الفضاء المصرية تستضيف مسابقة "INNOVA8" لتشجيع الابتكار والإبداع بين الطلاب

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل رئيسات أديرة الراهبات

المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف قيادات الإدارة المحلية

إجراء المقابلات الشخصية لـ725 من المتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بالمحافظات

بالصور

أورتيجا يتلقى عزاء والده أمام منزله بعزبة النخل .. صور

أورتيجا
أورتيجا
أورتيجا

بعد إصابة بابا الفاتيكان به.. أعراض وعلاج التهاب الجهاز التنفسي

اعراض التهاب الجهاز التنفسي متعدد الميكروبات
اعراض التهاب الجهاز التنفسي متعدد الميكروبات
اعراض التهاب الجهاز التنفسي متعدد الميكروبات

داخل حرب.. مفاجآت في مخزن خط الصعيد محمد محسوب بـ «العفادرة»

الأسلحة المضبوطة
الأسلحة المضبوطة
الأسلحة المضبوطة

لعزومات رمضان.. طريقة عمل البسبوسة في ثوان

لعزومات رمضان..طريقة عمل البسبوسة فى ثوانى
لعزومات رمضان..طريقة عمل البسبوسة فى ثوانى
لعزومات رمضان..طريقة عمل البسبوسة فى ثوانى

فيديو

متهمة - أرشيفية

مهتزة نفسيا.. القبض على صاحبة فيديو خـ.نق القطة بالمقطم

مسلسل 80 باكو

مسلسلات رمضان 2025 .. مؤلفة 80 باكو تكشف تفاصيله وعرضه في النصف الأول l خاص

تصريحات ياسر علي

ياسر علي ماهر: "الفن مش وراثة.. وعادل إمام قراره عبقري"

مسلسلات مصرية علي شاشة أبو ظبي

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على الأعمال المصرية على شاشة أبو ظبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد