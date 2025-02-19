داليا مصطفى: الأمومة غيرت حياتي .. ولا أقبل انتقاد ملابسي

قالت الفنانة داليا مصطفي: «كانت طفولتي طبيعية جداً، فكان والدي يعمل كموجه عام في التربية والتعليم، ولدي أخوات حسن وشيماء، نحن قريبين من بعض لدرجة كبيرة، ووالدتي هي أهم شخص في حياتي، وأدين لها بكل الذي وصلت إليه، فعند بداية دخولي الوسط الفني، كان والدي ووالدتي معي وشجعوني على حب الفن، وكانوا يذهبوا معي إلى التصوير».

وكشفت داليا مصطفى، في تصريحات تلفزيونية، عن شروط والدها لدخولها الوسط الفني، قائلة: «قال لي ادخلي الوسط الفني لكن لا أريد يوماً أن أخجل أن أقول أن ابنتي داليا مصطفي، فهو رجل صعيدي، وبالفعل كنت أخد آرائهم في كل شئ، ورغم كل هذه السنوات ولكن مازال اليوم الأول في التصوير له رهبة، رغم أنني لا أخاف من الكاميرات».

وعن أهم أعمال قدمتها داليا مصطفى خلال مشوار فني طويل قالت: «أحب مسلسل خيال الظل مع المخرج يحيي العلمي، ومسلسل الكبريت الأحمرلأنه دور مختلف عن ما قدمته خلال مشواري الفني، ومسلسل أولاد الأكابر كان دور جميل، وكان دور خارج الصندوق، وكان مقتنع بي المخرج حسين عمارة، وساعدني كثيراً الفنان حسين فهمي، كما أنني تعرضت لانتقادات كثيرة خلال مشواري لا أنسي انتقاد الناقد طارق الشناوي على أحد الأعمال حيث قال داليا لم تترك أثر يذكر او لا يذكر».

عن انتقاد الجمهور لها ولملابسها قالت: «لا اسكت على نقد جاء على السوشيال ميديا، فأنني أقبل التطاول على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوى النقد، فأحياناً أجد ناس كاتبة دي لابسة كدا ليه، فنقد اللبس من حق الجمهور ولكن بدون تعدي أو قلة أدب في الطريقة، لأن أحياناً يكون هناك تجريح، اتقوا الله في مشاعرنا نحن بشر».

وكشفت داليا مصطفى عن أعمالها المقبلة، قائلة: «انتظر عرض مسلسل روج أسود من تأليف أيمن سليم، فهو من أحب المؤلفين لقلبي، شاب رائع يستطيع أن يدخل بتفاصيل شعور السيدات، ويتحدث عن 5 سيدات مطلقات ويتقابلن في المحكمة، والعمل من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين».

وتحدثت الفنانة داليا مصطفى عن تعريف الحب في حياتها، قائلة: «بمجرد أن اسمع كلمة الحب، فأتذكر أنه حب الله سبحانه وتعالي، في أي مشكلة أومحنة عندما اقترب من الله سبحانه وتعالي، يكون هناك علاقة قوية، هو الوحيد الذي يحل المشاكل، وأيضاً حب نفسي لأن نفسي ستظل معي حتي الموت، وإذا أحببت نفسي هتفضل موجودة معي، وأيضاً استطيع وقتها حب كل من حولي، فمن أصعب الأشياء التي أقابلها هوإرضاء ذاتي».

وتحدثت داليا مصطفى، عن الغيرة قائلة: «الغيرة موجودة لدي في شغل لوأنني أريد تقديم شئ جيد، فأتذكر أنني عندما شاهدت الفنانة مني زكي مع هنيدي في مسرحية عفرتو قولت انا نفسي اعمل الدور، ومرت الايام وقالولي ممكن تعمليه كانت تصور وقتها، أما الغيرة في العلاقات إذا كانت صحية فقط».

وعن علاقة داليا مصطفى بأولادها قالت، «الأمومة غيرت حياتي كلها، فبعد ما أنجبت أولادي، كنت أشعر بخليط من المشاعر، وكأنني أخرجت قلبي وأصبح يسير على الأرض، خاصة عندما كانت سلمي صغيرة، فهي كان جزء مني ولازالت، وأنا أدلع أولادي ولكني شديدة عليهم، واتذكر مرة أنني عاقبتهم لمدة شهر، فنحن نربي أنفسنا معهم، ومشكلتي الحقيقة حالياً أن الجيل الصاعد لم يعد لديه نخوة، أرجوكم ربوا أولادكم على النخوة».

وتحدثت داليا مصطفى عن الخذلان في حياتها قائلة: «الخذلان من أصعب الأشياء في الحياة، وسببه الأساسي هو التوقع، ولكن كل شئ يمر مع الوقت، فهي فترة تشعري فيها بالألم والوجع ويجب أن نتخطاها»، مشيرة إلى أن فترة معرفتها ببداية إصابتها بمرض السكر كانت صعبة، ولكن شجعها رسائل أولياء الأمور بأن أولادهم يتعرضون للتنمر في بعض الأحيان من زملائهم، وطالبت الحكومة بتوعية طلاب المدارس بمرض السكر منعاً للتنمر.

وعن حقيقة انفصالها عن الفنان شريف سلامة، ودخولها في فترة اكتئاب قالت: «أنا كويسة الحمد لله، بطمن كل الناس، وجاء لي رسائل كثيرة من أجل الاطمئنان علي، ولكنني بخير بفضل الله، أنا في مرحلة تعافي وأحاول أسعد نفسي»، مشيرة إلى أنها اعتمدت على طبيب نفسي ومدرب تنمية بشرية لمساعدتها على العبور من أزماتها.