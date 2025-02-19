الأوقاف: إيفاد 72 إماما إلى 18 دولة في رمضان لتعزيز التواصل الديني

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، خطة الوزارة لشهر رمضان المبارك، والتي تشمل إيفاد 72 إمامًا إلى أكثر من 18 دولة لنقل صوت مصر في التلاوة وتعزيز التواصل الديني والثقافي مع مختلف الشعوب.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أوضح “رسلان”، أن صلاة التراويح والتهجد ستُبث مباشرة من مسجد الحسين، حيث سيؤم المصلين نخبة من كبار القراء، بينهم الشيخ أحمد نعينع يوم الجمعة، والشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني يوم الثلاثاء، ما يتيح للمصلين اختيار القارئ الذي يفضلونه.

وأشار إلى أن صلاة التهجد ستُقام وفق رواية "قالون" بمشاركة أربعة قراء مختلفين، مؤكدًا أن المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ستشهد فعاليات دينية مشابهة لتعزيز الأجواء الروحانية خلال الشهر الكريم.

كما كشف رسلان عن تنظيم ملتقى ديني خاص بذوي الهمم، إلى جانب برامج مخصصة للأطفال في المساجد، تتضمن أنشطة متنوعة تُقام كل يوم خميس بعد صلاة العصر، ولا تقتصر فقط على تحفيظ القرآن الكريم.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الوزارة عن استعدادات مكثفة للاحتفال بـ"يوم الشهيد" خلال شهر رمضان، موضحًا أن الوزارة بصدد تنظيم فعالية غير مسبوقة سيتم الكشف عن تفاصيلها قريبًا.