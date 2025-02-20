4 غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي أمام الزمالك

يستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمة التقليدي الزمالك، في اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري نايل للمحترفين. المباراة، المقرر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت المقبل، ستشهد غياب أربعة لاعبين أساسيين من صفوف الأهلي بسبب الإصابات.

غيابات الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة



سيغيب عن المارد الأحمر أربعة لاعبين في مباراة القمة، وهم:

يحيى عطية الله (المغربي)

كريم فؤاد

رضا سليم

محمد مجدي أفشة

وجاءت هذه الغيابات نتيجة لإصابات تعرض لها اللاعبون خلال الفترة الماضية، مما أبقاهم خارج التشكيلة في المسابقات المحلية والقارية.

حسم مشاركة بن شرقي وطاهر محمد:

من ناحية أخرى، سيحسم المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، موقف الثنائي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر من المشاركة في المباراة، حيث لم يشارك اللاعبان في أي مباراة خلال الفترة الأخيرة بسبب إصابات مختلفة، مما يضع علامات استفهام حول جاهزيتهما للقاء المرتقب.



يأتي لقاء الأهلي أمام الزمالك بعد فوز كبير حققه المارد الأحمر في الجولة الرابعة عشرة من الدوري، حيث تغلب على نادي الإسماعيلي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية. هذا الفوز يعزز من معنويات الفريق قبل مواجهة الزمالك المهمة.