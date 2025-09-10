الحكمة من النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة.. اعرف السبب

لا يعرف بعض المصلين السبب من رواء النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة التي حددها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويتساءل البعض عن الحكمة من النهي عن الصلاة في وقت الكراهة، حيث نهانا النبي عن الصلاة في أوقات محددة مثل وقت غروب الشمس أو بداية طلوع الشمس بعد صلاة الفجر وحتى الشروق، أو وقت تعامد الشمس من الظهيرة فما الحكمة من ذلك؟.

الحكمة من النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة

ويرى عدد من الفقهاء أن الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات يرجع لتجنب التشبه بغير المسلمين، إذ ارتبطت هذه الأوقات بعبادات بعض الأمم كالمجوس الذين اعتادوا عبادة الشمس، واستدل الفقهاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنها تطلع بين قرني شيطان".

وأشار العلماء إلى أن النهي عن الصلاة عند استواء الشمس في كبد السماء حتى تميل راجع إلى ما ورد في السنة النبوية من أن هذا الوقت تُسجَّر فيه النار، وهو ما يجعل التوقف عن الصلاة خلال هذه الفترات أمراً مشروعاً.

أوقات النهي عن الصلاة

يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».

وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».

وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».