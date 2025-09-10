مصر والإمارات تتفقان على تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع الشراكة في العمران والطاقة والبنية التحتية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع محمد حسن السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يوم الأربعاء ١٠ سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها الوزير عبد العاطي إلى أبوظبي لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، معربا عن التقدير البالغ لما تبديه دولة الإمارات الشقيقة من حرص دائم على دعم جهود التنمية في مصر، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

كما أكد التطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية في مجالات التنمية العمرانية والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وثمن وزير الخارجية الزيادة الكبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية الإماراتية المباشرة إلى السوق المصرية، بما يعكس الثقة المتبادلة في المناخ الاستثماري المصري، ويجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث استعرض في هذا السياق جهود مصر لتطوير مناخ الاستثمار، منوهاً إلى أن الحكومة المصرية اتخذت مؤخراً مجموعة من الإجراءات الطموحة لتحسين بيئة الأعمال، ومن أبرزها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠.



وأعاد وزير الخارجية التأكيد على اهتمام مصر بتوسيع التعاون والتكامل الإقليمي، مشيدًا بالشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تجمع بين عدد من الدول العربية والإقليمية، ومن بينها مصر والإمارات، ومؤكدًا دعم مصر الكامل لهذه المبادرات لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة.

