بـ25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

يبحث الكثير عن آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025، بعدما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا عن مد فترة التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، حيث حُدد يوم 14 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتلقي الطلبات، في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من الطرح الجديد.

تفاصيل الطرح الجديد

يشمل الطرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه، ووحدات أخرى ما زالت قيد الإنشاء بمقدم 50 ألف جنيه على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، لتلبي احتياجات الأسر المختلفة وفق إمكانياتها المالية. ويأتي ذلك في إطار المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين 7» التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مساكن مناسبة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا لا مؤسسة أو شركة. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا عند فتح باب الحجز. يمنع تقدم الأسرة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) لحجز أكثر من وحدة سكنية. عدم الاستفادة سابقًا من أي مشروع إسكان اجتماعي مثل «دار مصر» أو «سكن مصر». ألا يكون المتقدم أو أسرته قد حصلوا على دعم مالي أو تمويل عقاري من أي مشروع سكني حكومي سابق.

نظام التمويل العقاري

يتم تخصيص الوحدات وفقًا لنظام التمويل العقاري بفوائد مدعومة:

محدودو الدخل: فائدة 8% سنويًا.

متوسطو الدخل: فائدة 12% سنويًا حتى 20 عامًا.

كما حدد الصندوق أن الحد الأقصى لصافي الدخل للفرد من محدودي الدخل هو 144 ألف جنيه سنويًا (12 ألفًا شهريًا)، بينما للأسرة 180 ألفًا سنويًا (15 ألفًا شهريًا). أما متوسطو الدخل، فالفرد يصل دخله السنوي إلى 240 ألف جنيه (20 ألفًا شهريًا)، والأسرة حتى 300 ألف سنويًا (25 ألفًا شهريًا).

أماكن الطرح الجديد

يشمل الطرح 113,112 وحدة سكنية موزعة بين وحدات جديدة وأخرى سبق طرحها في إعلانات سابقة، وذلك في المدن التالية:

حدائق العاصمة

15 مايو

العاشر من رمضان

أكتوبر الجديدة

قنا الجديدة

سوهاج الجديدة

بني سويف الجديدة

أسوان الجديدة

حدائق أكتوبر

المساحات المتاحة

تتراوح مساحات الوحدات من 75 مترًا مربعًا كحد أدنى إلى 90 مترًا مربعًا كحد أقصى، لتناسب مختلف احتياجات الأسر سواء الصغيرة أو الكبيرة.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الأوراق الضرورية:

شهادة دخل حديثة ومعتمدة.

إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز).

قسيمة الزواج المميكنة.

برنت تأميني إن وجد.

صور شهادات ميلاد الأطفال.

صور الرقم القومي للزوج والزوجة.

إيصال سداد جدية الحجز.

إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.

الإقرار المرفق بالكراسة موقعًا.

استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة المطلوبة.

خطوات التقديم عبر الإنترنت

أوضحت الوزارة أن التقديم أصبح يتم بالكامل إلكترونيًا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك وفق الخطوات التالية:

إنشاء حساب شخصي على الموقع الرسمي. https://www.shmff.gov.eg

تحميل كراسة الشروط.

تعبئة نموذج التقديم وإرفاق المستندات بصيغة PDF.

سداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

متابعة حالة الطلب حتى إعلان النتائج.

رابط التقديم

أتاحت الوزارة رابط التقديم الرسمي عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

https://www.shmff.gov.eg